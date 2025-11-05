Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most kaptuk a hírt: egy ember életét vesztette a 4-es főúton történt balesetben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 16:36
A balesetben egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. A hírek szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze,
Balesetben meghalt egy ember és többen megsérültek szerdán a 4-es főúton Kaba és Földes között, az érintett szakaszt teljesen lezárták - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Egy ember életét vesztette a 4-es főúti balesetben / Fotó: Rebecca Peterson-Hall /  Unsplash (Illusztráció)

Egy ember meghalt, többen megsérültek a balesetben

Tájékoztatásuk szerint egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a rendőrök a forgalmat Hajdúszoboszló irányából a 3406-os útra, míg Kaba felől a 3407-es útra terelik.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy az egyik jármű az oldalára borult, a másikba pedig beszorult egy ember, akit feszítővágóval szabadítottak ki a tűzoltók - írja az MTI.

 

