Két gyerek életéért küzdenek: tragikus buszbaleset történt az M1-esen

Drámai jelenet játszódott le péntek este az M1-es autópályán: a 36-os és 37-es kilométer közötti szakaszon, a Győr felé vezető oldalon egy autó és egy kisbusz ütközött össze. A baleset következményei tragikusak, két kiskorú gyermek életéért küzdenek – írta a Kemma.

Mentő

Fotó: Gé

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője a lapnak elmondta, hogy a súlyosság miatt 15 mentőegységet riasztottak, köztük gyermekrohamkocsit is. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen sérült meg a balesetben. Rajtuk kívül öt felnőtt súlyos, további három felnőtt könnyebb sérüléseket szenvedett.

A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki két embert a roncsok közül. A helyszíni ellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

Szinte egy időben a kisbuszt érintő balesettel szintén a 36-os kilométerszelvénynél, de a Budapest felé vezető oldalon további öt jármű ütközött össze. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője szerint erről a helyszínről szerencsére senkit sem kellett kórházba vinni.

A két baleset miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.