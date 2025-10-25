BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Két gyerek életéért küzdenek: tragikus buszbaleset történt az M1-esen

m1
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 14:51
buszbalesetéletveszélyeskisbusz
Két gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett abban a súlyos balesetben, amely az M1-es autópályán történt Bicske térségében.

Drámai jelenet játszódott le péntek este az M1-es autópályán: a 36-os és 37-es kilométer közötti szakaszon, a Győr felé vezető oldalon egy autó és egy kisbusz ütközött össze. A baleset következményei tragikusak, két kiskorú gyermek életéért küzdenek – írta a Kemma.

Mentő, mentőszolgálat
Mentő
Fotó: Gé

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője a lapnak elmondta, hogy a súlyosság miatt 15 mentőegységet riasztottak, köztük gyermekrohamkocsit is. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen sérült meg a balesetben. Rajtuk kívül öt felnőtt súlyos, további három felnőtt könnyebb sérüléseket szenvedett.

A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével emeltek ki két embert a roncsok közül. A helyszíni ellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

Szinte egy időben a kisbuszt érintő balesettel szintén a 36-os kilométerszelvénynél, de a Budapest felé vezető oldalon további öt jármű ütközött össze. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője szerint erről a helyszínről szerencsére senkit sem kellett kórházba vinni.

A két baleset miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu