„Apa, apa, hol vagy? Apát akarom!” – óvodás kislánya minden nap a brutális kocséri balesetben meghalt édesapját keresi

Ahogyan arról lapunk korábban beszámolt, még május 8-án egy brutális baleset történt Kocsér közelében. Egy személyautó frontálisan ütközött egy kombájnnal, az autóban ketten is meghaltak, csak a sofőr maradt életben. Az egyik áldozat Kis Erzsébet férje, Attila volt. A gyermekeik a mai napig hazavárják a családfőt.

Brutális baleset áldozata lett a családapa Fotó: Nagy Tamás

Brutális balesetben halt meg a családfő

Ahogyan arról beszámoltunk, az édesapa, kollégáival együtt dolgozni igyekezett, amikor a sofőr ismeretlen okból egy kombájnnak hajtott. Ketten azonnal meghaltak az autóban, köztük Attila. A tragédiát pedig csak súlyosbítja, hogy a családfő egy évvel később, szinte napra pontosan akkor vesztette életét, amikor rákban elhunyt a kisfiúk, Dávidka. A férfit és a fiát később egy sírba temették.

Kombájnnal ütköztek össze, ketten azonnal meghaltak Fotó: Nagy Tamás

Lapunknak most az édesanya, Erzsébet elmesélte, hogyan telnek a mindennapjaik.

Most volt a hónapfordulója annak, hogy elveszítettük Attilát

– kezdte az asszony. - Szinte minden nap kijárok a kisfiam és a férjem sírjához. Most is vittem nekik virágot… Nagyon nehéz, úgy érzem ez a fájdalom sosem fog elmúlni.

Minden nap várják haza az apjukat a gyerekek Fotó: olvasói

Erzsébet elmondása szerint, minden nap beszélget a gyerekeivel az elhunyt szeretteikről.

Maja még csak óvodás, Jázminka pedig első osztályos

– meséli tovább.

Amikor Maja hazaér, mindig az apját keresi.. „Apa, apa, hol vagy? Apát akarom!” Ilyenkor próbálom elmagyarázni neki, hogy apa többé nem jön haza, persze én sem bírom ki, hogy ne sírjam el magam. A hűtőn is ott van a fotójuk, így minden nap látjuk őket, beszélünk is róluk. Azt hittük, hogy nagyobb fájdalom már nem érhet minket, amikor Dávidka elhunyt, majd utána ment Attila is. Erre nincsenek szavak…

– zárta gondolatait az összetört édesanya.