Brutális baleset miatt áll a forgalom a 4-es főúton: feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

Teljesen megbénult a forgalom Kaba határában, a 4-es főúton egy baleset miatt. A Vasút utca közelében egy furgon és egy személyautó ütközött össze.
A karambol következtében az egyik jármű felborult, míg a másikba beszorult a sofőr, akit a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínen mentők is dolgoznak, és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
