Brutális baleset miatt áll a forgalom a 4-es főúton: feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

Teljesen megbénult a forgalom Kaba határában, a 4-es főúton egy baleset miatt. A Vasút utca közelében egy furgon és egy személyautó ütközött össze.

Baleset miatt bénult meg a forgalom. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash

A baleset helyszínére már mentő is érkezett

A karambol következtében az egyik jármű felborult, míg a másikba beszorult a sofőr, akit a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínen mentők is dolgoznak, és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.