Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális baleset miatt áll a forgalom a 4-es főúton: feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 16:04
mentőkarambol
A helyszínre mentő is érkezett.

Teljesen megbénult a forgalom Kaba határában, a 4-es főúton egy baleset miatt. A Vasút utca közelében egy furgon és egy személyautó ütközött össze.

Baleset miatt bénult meg a forgalom.
Baleset miatt bénult meg a forgalom. (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash 

A baleset helyszínére már mentő is érkezett

A karambol következtében az egyik jármű felborult, míg a másikba beszorult a sofőr, akit a püspökladányi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. A helyszínen mentők is dolgoznak, és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu