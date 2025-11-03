Nagy a baj az M1-es autópályán, megbénult a forgalom

Egy furgon és egy nyerges vontató karambolozott az M1-es autópályán Mocsa közelében hétfő délután, Hegyeshalom felé, ezért torlódásra kell számítani a sztrádán - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Azt írták: a baleset Mocsa közelében, a 76. és a 77. kilométer között történt. Hozzátették: az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom, nagy a torlódás.
Az Útinform közlése szerint a baleset a Tata és a Komárom/Kisbér csomópont között történt, a 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki.
