Nagy a baj az M1-es autópályán, megbénult a forgalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 14:54
Egy furgon és egy nyerges vontató karambolozott. A hírek szerint a sztrádán torlódásra kell számítani.
Egy furgon és egy nyerges vontató karambolozott az M1-es autópályán Mocsa közelében hétfő délután, Hegyeshalom felé, ezért torlódásra kell számítani a sztrádán - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Autópálya dugó torlódás sablon
Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán  / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Hatalmas a torlódás az M1-es autópályán

Azt írták: a baleset Mocsa közelében, a 76. és a 77. kilométer között történt. Hozzátették: az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom, nagy a torlódás.

Az Útinform közlése szerint a baleset a Tata és a Komárom/Kisbér csomópont között történt, a 77-es kilométernél csak a belső sáv járható, több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
