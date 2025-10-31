Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Káosz az utakon: egy óra alatt 4 baleset is megbénította az ország forgalmát

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 14:25
Az ország több pontján is balesetek nehezítik a közlekedést. Az M86-oson személyautó, a 82-es főúton teherautó, Székesfehérváron pedig motoros ütközött.

Balesetek tömkelege bénította meg a közlekedést az ország több pontján is rövid időn belül. A mentőket két helyszínre is riasztották az elmúlt egy órában.

Az ország több pontján is baleset miatt áll a forgalom
Az ország több pontján is baleset miatt áll a forgalom  (Képünk illusztráció) Fotó: Forrás: unsplash 

Autó csapódott a szalagkorlátnak Győr felé menet

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M86-os autóút Győr felé vezető oldalán, Nick közelében, a 113-as kilométernél. A répcelaki önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, a külső sávot lezárták.

Teherautó és személyautó ütközött

A 82-es főúton, Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között egy teherautó és egy személyautó karambolozott. Az autó az árokba sodródott, sofőrjét a pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók tűzoltók emelték ki. Az utat teljes szélességében lezárták, és mentő is érkezett a helyszínre.

A főváros fogalmát is baleset akadályozza

Budapesten, a XIV. kerületben, a Füredi utca és a Szentmihályi út találkozásánál két autó ütközött, a helyszínen forgalmi akadály alakult ki. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik, miközben helyszínre mentő is érkezett. 

Motoros ütközött autóval

Székesfehérváron, a Budai út és a Donát utca kereszteződésében egy motoros és egy személyautó karambolozott. A baleset következtében a motorkerékpár egy kisbusznak is nekiütközött. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az érintett szakaszon forgalmi akadály alakult ki – közölte a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
