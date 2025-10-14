Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Buszbaleset történt Budapest szívében, amíg aludtál

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 06:37 / FRISSÍTÉS: 2025. október 14. 06:39
A baleset következtében az autó felborult. A buszbaleset a tizennyolcadik kerületben történt.
K. C.
Összeütközött egy személyautó és egy busz Budapest tizennyolcadik kerületében, a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél. Az ütközés következtében a személyautó felborult és árokba csúszott. A járművekből a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki ki tudott szállni. 

Mentő, mentőszolgálat
Mentő
Fotó: Gé

A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül kerekeire állítják az autót. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

De ez még sajnos nem minden. Fának ütközött egy személyautó Kápolnán.

Lesodródott az úttestről és fának ütközött egy személyautó Kápolnán, a 2417-es úton. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A helyszínen dolgozik a mentőszolgálat is.
Még mindeközben Szentdomonkoson bálák égtek. 160 körbála ég Szentdomonkoson, a Szabadság útnál. A pétervásárai és az egri hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. Az oltási munkálatokat erőgép segíti.


 



 

 


 

