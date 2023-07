"Kapjon olyan súlyos büntetést, amilyet csak kiszabhatnak" - versenyzésre tunningolhatták az Árpád hídon gázoló Mercedest

Mint arról a Bors is írt, a szörnyű baleset július elsején, alig valamivel éjfél után történt. A nagy értékű és igencsak gyors Mercedes vélhetően nagy sebességgel rongyolt az Árpád híd felé, és amikor a padkához ért, a 33 éves sofőr elvesztette irányítását a kocsija felett.

A borzalmas erejű ütközéstől az egyik kocsi felborult, a Mercedes pedig átszakította a szalagkorlátot és a bicikliútra vágódott - Fotó: Bors

Az autó ekkor átszakította a szalagkorlátot, és a kerékpársávra csapódott, ahol elgázolta az éppen ott tekerő fiatal biciklist, a 26 éves I. Benjámint, majd egy BMW-nek ütközött, amitől a másik kocsi is irányíthatatlanná vált és felborult. Szemtanúk szerint a két kocsi még több mint száz métert pörgött előre, mielőtt megállt volna, a BMW sofőrje pedig beszorult a kocsiba. A balesetben mind a két sofőr súlyosan megsérült, az elgázolt biciklis azonban egyenesen életveszélyes állapotba került.

Bár a mentők azonnal a helyszínre érkeztek és mindent megtettek, hogy megmentsék a fiatalt, a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett rajta segíteni: kórházba szállítása után szinte azonnal meghalt. Információink szerint a kocsi olyan nagy sebességgel gázolta el, hogy a fiatal férfi két végtagja is leszakadt.

A fiatalt most több tucatnyi ember gyászolja, mindenki kedvelte a kedves, mosolygós I. Benjámint:

- Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk

- mondta Benjámin egyik ismerőse. Hozzátette, hogy a fiatal férfit mindenki nagyon szerette, remek kapcsolata volt a családjával, két lánytestvérével, akiket rajongásig szeretett.

I. Benjámin életéért hosszú ideig harcoltak a mentősök, de a kórházban életét vesztette. Ismerősei remélik, hogy a tettest megbüntetik - Fotó: Bors

Ismerősei azt is remélik, hogy a Mercedes sofőrjét megbüntetik

Nem hozza vissza őt, de legalább az a sofőr kapjon olyan súlyos büntetést, amilyet csak kiszabhatnak ezért a tettért. Elvett egy csodás testvért, egy jó barátot, egy jövendőbeli férjet és egy fantasztikus gyereket egy családtól

- írta egyik ismerőse.

Bár egyelőre nem tudni, hogy a Mercedes és a BMW versenyeztek-e, avagy a BMW csupán véletlenül volt rossz helyen, annyi bizonyos, hogy az AMG E63s Mercedest versenyzésre használták.

Erre utalt speciális, egyedire kért rendszáma is, és az is, hogy többen ismerték a kocsit a másik kerületekből. Ahogyan a sofőr sem volt ismeretlen: információink szerint a 33 éves B. D. valóban versenyzett a kocsival, gyorsulási futamokon indult az AMG-vel, a tavalyi évben még pontozási listán is előkelő helyezett volt. Emellett úgy tudjuk, hogy a kocsit egyértelműen versenyzésre készítették és tunningolták: egy vidéki, erre specializált szervízben alakítgatták úgy, hogy még versenyképesebbé tegyék a járgányt.

Az persze még nem tisztázott, hogy mi történt azon a borzalmas hajnalon, ahogyan az sem, hogy a tunningolt járgány alkalmas volt-e a közúti közlekedésre. A rendőrség még vizsgálja az ügy részleteit.