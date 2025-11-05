A lengyel hatóságok csapta le rá: adathalász oldallal csalt ki pénzt a 30 éves férfi

Egy egyszerű online banki ellenőrzés nagy összegbe fájt egy veszprémi lakosnak, aki több mint 3 millió forintot veszített egy adathalász oldal miatt.

A lengyel hatóságok kapták el az adathalász csalót, aki egy veszprémi férfit károsított meg. (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Adathalász weboldallal csalta tőrbe áldozatát az elkövető

2023 májusában a veszprémi férfi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen. Bankszámlája egyenlegét próbálta ellenőrizni, így rákeresett a bankja weboldalára, majd egy megtévesztő linkre kattintott, ahol egy QR-kód beolvasása után megnyílt a hamis internetbank felülete. A gyanútlan felhasználó ezen az oldalon adta meg a belépési adatait, amellyel az elkövető azonnal hozzáfért a számlájához, és milliós összeget utalt át saját magának.

A veszprémi nyomozók vizsgálatot indítottak az ügyben, mígnem sikerült azonosítani a célszámla tulajdonosát, egy 30 éves férfit. A Veszprémi Járásbíróság júliusban európai elfogatóparancsot adott ki ellene, amely alapján a lengyel hatóságok október 4-én elfogták és őrizetbe vették.

A férfit október 31-én Magyarországra szállították, és átadták a Veszprém vármegyei rendőröknek - közölte a rendőrség.