A lengyel hatóságok csapta le rá: adathalász oldallal csalt ki pénzt a 30 éves férfi

Egy egyszerű online banki ellenőrzés nagy összegbe fájt egy veszprémi lakosnak, aki több mint 3 millió forintot veszített egy adathalász oldal miatt.
2023 májusában a veszprémi férfi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen. Bankszámlája egyenlegét próbálta ellenőrizni, így rákeresett a bankja weboldalára, majd egy megtévesztő linkre kattintott, ahol egy QR-kód beolvasása után megnyílt a hamis internetbank felülete. A gyanútlan felhasználó ezen az oldalon adta meg a belépési adatait, amellyel az elkövető azonnal hozzáfért a számlájához, és milliós összeget utalt át saját magának.
A veszprémi nyomozók vizsgálatot indítottak az ügyben, mígnem sikerült azonosítani a célszámla tulajdonosát, egy 30 éves férfit. A Veszprémi Járásbíróság júliusban európai elfogatóparancsot adott ki ellene, amely alapján a lengyel hatóságok október 4-én elfogták és őrizetbe vették.
A férfit október 31-én Magyarországra szállították, és átadták a Veszprém vármegyei rendőröknek - közölte a rendőrség.
