Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A lengyel hatóságok csapta le rá: adathalász oldallal csalt ki pénzt a 30 éves férfi

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:40
csalásadathalászat
Adathalász weboldal segítségével több milliós kárt okozott egy csaló egy veszprémi férfinek. A magyar rendőrség európai elfogatóparancsot adott ki ellene, és végül a lengyel hatóságok kapták el.

Egy egyszerű online banki ellenőrzés nagy összegbe fájt egy veszprémi lakosnak, aki több mint 3 millió forintot veszített egy adathalász oldal miatt.

A lengyel hatóságok kapták el az adathalász csalót, aki egy veszprémi férfit megkárosított.
A lengyel hatóságok kapták el az adathalász csalót, aki egy veszprémi férfit károsított meg. (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Adathalász weboldallal csalta tőrbe áldozatát az elkövető

2023 májusában a veszprémi férfi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen. Bankszámlája egyenlegét próbálta ellenőrizni, így rákeresett a bankja weboldalára, majd egy megtévesztő linkre kattintott, ahol egy QR-kód beolvasása után megnyílt a hamis internetbank felülete. A gyanútlan felhasználó ezen az oldalon adta meg a belépési adatait, amellyel az elkövető azonnal hozzáfért a számlájához, és milliós összeget utalt át saját magának.

A veszprémi nyomozók vizsgálatot indítottak az ügyben, mígnem sikerült azonosítani a célszámla tulajdonosát, egy 30 éves férfit. A Veszprémi Járásbíróság júliusban európai elfogatóparancsot adott ki ellene, amely alapján a lengyel hatóságok október 4-én elfogták és őrizetbe vették.

A férfit október 31-én Magyarországra szállították, és átadták a Veszprém vármegyei rendőröknek - közölte a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu