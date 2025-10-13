Brutális vonatbaleset történt a magyar határnál, mentőhelikopterre is szükség volt

Vonatbaleset történ a magyar határ mellett - legalább 80 ember megsérült. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok még folytatják a vizsgálatokat. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is sietett.
Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt. A baleset oka egyelőre ismeretlen, az ügyben a rendőrség nyomozást indított - írja az Újszó.com a Joj szlovák hírportáljára hivatkozva. Az Újszó.com szerint a károk mértékéről és a pontos részletekről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, a vizsgálat még folyamatban van - írja a Világgazdaság.
A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közleménye alapján legalább húsz ember sérült meg az ütközésben, ám a rendőrség már 80 sérültről adott tájékoztatást. A mentésben több egység vett részt, köztük öt mentőautó és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.
Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket
– olvasható a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy az ütközés délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, azon a szakaszon, ahol a sínpár egyvágányú pályává szűkül.
Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk
– közölte Bacek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.