Brutális vonatbaleset történt a magyar határnál, mentőhelikopterre is szükség volt

Vonatbaleset történ a magyar határ mellett - legalább 80 ember megsérült. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok még folytatják a vizsgálatokat. A helyszínre több mentőegység, köztük egy mentőhelikopter is sietett.

A vonatbaleset oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok dolgoznak a baleset okának megfejtésén Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

Vonatbaleset a szlovák-magyar határnál

Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt. A baleset oka egyelőre ismeretlen, az ügyben a rendőrség nyomozást indított - írja az Újszó.com a Joj szlovák hírportáljára hivatkozva. Az Újszó.com szerint a károk mértékéről és a pontos részletekről egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, a vizsgálat még folyamatban van - írja a Világgazdaság.

A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közleménye alapján legalább húsz ember sérült meg az ütközésben, ám a rendőrség már 80 sérültről adott tájékoztatást. A mentésben több egység vett részt, köztük öt mentőautó és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket

– olvasható a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy az ütközés délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, azon a szakaszon, ahol a sínpár egyvágányú pályává szűkül.



Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk

– közölte Bacek.