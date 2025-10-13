Megrázó fordulat a magyar határnál történt vonatbaleset ügyében, videó jött a helyszínről

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A vonatbalesetnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A vonatbalesetnek rengeteg sérültje van, két ember állapota válságos / Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.

Emberi hiba okozhatta a vonatbalesetet, de még tart a vizsgálat

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt. Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe, írja az MTI.

A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta.

Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket

- mondta Estok a TASR szerint. A baleset körülményeit ugyanakkor még vizsgálják.