Megrázó fordulat a magyar határnál történt vonatbaleset ügyében, videó jött a helyszínről

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A vonatbalesetnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.
A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.
A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt. Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe, írja az MTI.
A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta.
Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket
- mondta Estok a TASR szerint. A baleset körülményeit ugyanakkor még vizsgálják.
