Lógó villanyoszlop miatt van teljes útzár Baranya vármegyében

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Baranya vármegyében, Siklós és Harkány között. Az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben.

Villanyoszlop lóg az út felett Siklós és harkány között Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Siklós és Harkány között, a Siklósi úton. A baleset következtében az oszlop eltört és az út fölé lóg. A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.