Lógó villanyoszlop miatt van teljes útzár Baranya vármegyében

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 19:45
Siklós és Harkány között teljes útlezárás van érvényben. Egy autó villanyoszlopnak ütközött, ami az út fölé lóg.

Villanyoszlopnak ütközött egy autó Baranya vármegyében, Siklós és Harkány között. Az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben.

Villanyoszlop lóg az út felett Siklós és harkány között Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Villanyoszlop lóg az út fölé Siklos közelében

Villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Siklós és Harkány között, a Siklósi úton. A baleset következtében az oszlop eltört és az út fölé lóg. A siklósi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
