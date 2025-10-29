Tűzből kellett kimenteni egy embert Kecskeméten

Tűz ütött ki Kecskeméten egy lakóházban, mintegy 5 négyzetcentiméteren. A tűzoltóknak egy embert kellett kimenteni a lakóhából.
Tűz keletkezett egy lakóházban Kecskeméten, a Tulipán utcában. A mintegy öt négyzetméteres tüzet a kecskeméti hivatásos tűzoltók oltották el. A helyszínre vonult egy kecskeméti vízszállító is. Az épületben a tűz keletkezésekor egy ember tartózkodott, hozzá mentő érkezett. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
