Durván összeverte apját egy újpesti férfi - Fotók

A Fővárosi Főügyészség a minap életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 30 éves újpesti férfival szemben, aki az utcán súlyosan megverte az édesapját. A férfi együtt élt apjával az újpesti lakásukban, kapcsolatuk régóta feszültséggel volt teli, és a konfliktusaik gyakran veszekedéssé fajultak – számolt be róla a Tények.

A 30 éves újpesti férfi szabadlábon.

2022 augusztusának egyik délutánján ismét összevesztek a lakásban. A vita lezárásaként a fiú kiment az utcára, és egy kővel betörte az apja kocsijának szélvédőjét. Miközben el akarta hagyni a helyszínt, észrevette, hogy az apja kijött utána. Ekkor visszafordult, és dulakodást követően háromszor ököllel megütötte apját, aki elesett és a kezével próbált védekezni. A fiú ezt követően fején és karján is megrúgta az apját.

Az újpesti férfi elmenekült a helyszínről

A konfliktus végül annak köszönhetően ért véget, hogy egy autó megállt, és az utasok segítséget nyújtottak a bántalmazott férfinak, míg a fiú elmenekült a helyszínről. Az apa számos sérülést szenvedett, az életveszélyes sérülés elmaradása a védekezésnek és a beavatkozóknak volt köszönhető.

A Fővárosi Főügyészség vádiratot nyújtott be a szabadlábon védekező férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt, és azt indítványozta, hogy a bíróság vele szemben börtönbüntetést szabjon ki.