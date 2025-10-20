Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Halálos karambol Újhartyánnál: szívszorító részletek - fotókkal

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:00
Egy Mercedes és egy Renault sofőrje frontálisan ütközött. Az újhartyáni útszakaszt teljesen lezárták, a Mercedes sofőrjének életét hosszú időn keresztül próbálták megmenteni.

Tűzoltók, mentők és rendőrök rohantak a 405-ös főútra, Újhartyán közelébe szombaton (október 18.), az esti órákban. Az Újhartyán és Újlengyel közti útszakaszon ugyanis borzalmas baleset történt: két kocsi rohant egymásba, méghozzá frontálisan

A baleset Újhartyán és Újlengyel között történt, a Mercedes sofőrjét már nem lehetett megmenteni.
A baleset Újhartyán és Újlengyel között történt, a két kocsi frontálisan csapódott egymásnak    Fotó: Bors

Baleset Újhartyánnál: frontálisan csapódott egymásba a Mercedes és a Renault

Lapunk úgy tudja, hogy azon a tragikus estén egy Mercedes és egy Renault ütközött össze, a frontális karambol pedig brutális erejű volt: a két kocsi szinte totálkárosra tört, a légzsákok pedig valósággal berobbantak az utastérbe. Az autók eleje is a felismerhetetlenségig összezúzódott:

A kocsik az út két oldalára vágódtak, a Mercedes már bent volt csomagtartóval a bokrok meg a fák felé, elmondható, hogy egyik autónak sem volt már eleje 

- mondta egy arra járó.

A másik autó is felismerhetetlenségig összetört    Fotó: Bors

Hozzátette, ő úgy tudja, hogy mind a két kocsiba beszorultak a sofőrök: 

A Mercedesben biztosan benne volt akkor még a sofőr, az ütközés rányomhatta az egész műszerfalat. A tűzoltók próbálták kiszedni onnan 

- tette hozzá borzongva. A tűzoltók és a mentők is azonnal a helyszínre rohantak, a Mercedest vezető férfi ugyanis úgy tudjuk már ekkor sem volt magánál: 

Frontálisan ütközött két személyautó a 405-ös főúton, Újhartyán közelében, a 16-os és 17-es kilométerszelvény között. A dabasi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével kiemelnek a gépkocsikból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták

 - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A sofőr életéért mindent megtettek, de már nem lehetett megmenteni    Fotó: Bors

Információink szerint miután kiszabadították a Mercedes sofőrjét, átadták a mentőknek, akik mindent megtettek azért, hogy visszahozzák az életbe: többször is megpróbálták újraéleszteni. Azonban sajnos hiába: a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, míg a másik sofőrt kórházba szállították.

Egyelőre azonban nem tudni pontosan, hogyan is történt a brutális baleset, erre a később, szakértők bevonásával lefolytatott vizsgálat fog majd választ adni. 

 

