Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

frontális baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 20:13
teljes útzárfőút
Újhartyán közelében lezárták az utat.
N.T.
A szerző cikkei

Frontálisan ütközött két személyautó a 405-ös főúton, Újhartyán közelében, a 16-os és 17-es kilométerszelvény között. A dabasi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével kiemelnek a gépkocsikból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem

