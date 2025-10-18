Brutális erejű balesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik az életmentés a főúton

Frontálisan ütközött két személyautó a 405-ös főúton, Újhartyán közelében, a 16-os és 17-es kilométerszelvény között. A dabasi hivatásos tűzoltók két embert feszítővágó segítségével kiemelnek a gépkocsikból. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a katasztrófavédelem.