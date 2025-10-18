Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Borzalmas esetről számolt be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: legalább egy halálos áldozatról tudni

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 21:27
N.T.
A szerző cikkei

Halálos baleset történt Újhartyánnál szombat este - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Szekeres Dominik tájékoztatása szerint két autó ütközött egymással a 405-ös úton, a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt.

 

