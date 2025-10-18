Borzalmas esetről számolt be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: legalább egy halálos áldozatról tudni

Halálos baleset történt Újhartyánnál szombat este - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
Szekeres Dominik tájékoztatása szerint két autó ütközött egymással a 405-ös úton, a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.
A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.