Borzalmas esetről számolt be a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság: legalább egy halálos áldozatról tudni

Halálos baleset történt Újhartyánnál szombat este - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Szekeres Dominik tájékoztatása szerint két autó ütközött egymással a 405-ös úton, a balesetben egy férfi a helyszínen életét vesztette.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták az útszakaszt.