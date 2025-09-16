Fékezés nélkül csapódott egymásba két autó Csepelen: hatéves kisfiúval rohantak a mentők a kórházba

Rendkívül súlyos baleset miatt riasztották a mentőket Csepelre, ahol két autó frontálisan karambolozott. A vétkes sofőrrel egy kocsiban ráadásul ott ült a hatéves kisfia is, aki olyan súlyosan megsérült, hogy azonnal kórházba kellett szállítani – számolt be a történtekről a Tények.

Frontális karambolban sérült meg egy kisgyermek Csepelen Fotó: TV2

A baleset hétfőn, szeptember 15-én, az esti órákban történt. Úgy tudni, az apa egy megállóban várakozó buszt szeretett volna kikerülni, azonban nem tudott időben visszatérni a saját sávjába, ezért rohant bele a vele szembe jövő járműbe. Mindkét jármű eleje összetört, az apa kocsija keresztben állt meg az úton. Roncsok hevertek mindenütt. Egy környékbeli arról számolt be: a két kocsi fékezés nélkül csapódott egymásnak.

"Nagy csattanásra lettünk figyelmesek. Kiszaladtunk, akkor láttuk, hogy két autó összeütközött. Fékhangot nem hallottunk, fékcsikorgás nem volt. Olyan volt, mintha egy az egyben ment volna neki a másik autónak" – magyarázta.

Úgy tudni, az édesapa épp hat év körüli kisfiát vitte edzésre, amikor megtörtént a baj. Nem csak a gyermeket, de mindkét sofőrt is kórházba szállították a mentők. Győrffy Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elárulta: a kisfiú a mellkasát fájlalta, a két férfi pedig a karján sérülhetett meg. Mindhármuk a baleseti osztályon kötöttek ki, miután a helyszínen ellátták őket.

Videós beszámoló a csepeli balesetről: