Rohantak a tűzoltók - lakástűznél kellett a segítség

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 18:50
tűzoltólakóház
Nyírbogdányban gyulladt ki egy lakóház. A tűzoltóknak végül sikerült megfékezni a a lángokat.

Tűzoltók siettek Nyírbogdányban egy lakóházhoz, miután tűz keletkezett.

tűzoltók
Lakóházhoz siettek a tűzoltók Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Tűzoltók küzdöttek a lángokkal

Nyírbogdányban, a Vasvári Pál utcában egy lakóházban keletkezett tűz, amely a 25 m²-es nappali födémjét is érintette.

Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban a Vasvári Pál utcában, Nyírbogdányban. A ház huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett, amelyet a nyíregyházi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Az egységek az utómunkálatokat végzik. - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.

 

