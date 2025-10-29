Rohantak a tűzoltók - lakástűznél kellett a segítség

Tűzoltók siettek Nyírbogdányban egy lakóházhoz, miután tűz keletkezett.
Nyírbogdányban, a Vasvári Pál utcában egy lakóházban keletkezett tűz, amely a 25 m²-es nappali födémjét is érintette.
Tűz ütött ki egy hetven négyzetméteres lakóházban a Vasvári Pál utcában, Nyírbogdányban. A ház huszonöt négyzetméteres nappali helyiségében a födém szerkezet égett, amelyet a nyíregyházi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Az egységek az utómunkálatokat végzik. - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.
