Most jött: felcsaptak egy lángok egy magyar szállodában, menekítik az embereket

Kisebb tűz volt egy szállodában Pécsen, a Kálvária utcában.
A tűz a szaunatérben keletkezett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás idejére kiürítették az épületet, amit összesen nyolc ember hagyott el. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött hotelt - írja a katasztrófavédelem.
