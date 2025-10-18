Most jött: felcsaptak egy lángok egy magyar szállodában, menekítik az embereket

Kisebb tűz volt egy szállodában Pécsen, a Kálvária utcában.

Fotó: Gé

A tűz a szaunatérben keletkezett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat. A beavatkozás idejére kiürítették az épületet, amit összesen nyolc ember hagyott el. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött hotelt - írja a katasztrófavédelem.