Tragédia Ráckevén, halálra égett egy ember

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 21:40
Egy melléképületben keletkezett a tűz.
Tragédia történt, miután egy égő fabódéban vesztette életét egy idős férfi Ráckevén csütörtökön - tudatta a katasztrófavédelem közleményben az MTI-vel.

Tragédia: halálra égett egy idős férfi.
Tragédia: halálra égett egy idős férfi. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Így történt a tragédia

A nyolc négyzetméteres melléképületben keletkezett tüzet a szomszédok oltottak el kerti locsolóval, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség 

- közölték.

 

