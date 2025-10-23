Tragédia Ráckevén, halálra égett egy ember

Tragédia történt, miután egy égő fabódéban vesztette életét egy idős férfi Ráckevén csütörtökön - tudatta a katasztrófavédelem közleményben az MTI-vel.
A nyolc négyzetméteres melléképületben keletkezett tüzet a szomszédok oltottak el kerti locsolóval, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség
- közölték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.