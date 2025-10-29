A hajdúnánási tragédia után három gyermek maradt félárván

Súlyos tragédia rázta meg Hajdúnánást: egy férfit brutálisan bántalmaztak, aki a helyszínen életét vesztette. A gyászoló család három gyermeket hagyott hátra. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit egy vascsővel és egy fadeszkával verték meg kedden késő este, a város egyik buszmegállójában. A mentők már nem tudták megmenteni az életét.
Nem rég számoltunk be arról, hogy brutálisan meggyilkoltak egy férfit Hajdúnánáson. A környéken élők elmondása szerint az áldozat elvált férfi volt, három gyermek – két fiú és egy lány – édesapja. Korábban a közelben lakott, és bár a válását követően többet ivott, a szomszédok szerint nem volt vele komolyabb probléma. A helyiek beszámolója alapján éjfél körül hallották a szirénákat, de eleinte nem gondolták, hogy tragédia történt. Csak akkor sejtették, hogy komoly baj lehet, amikor a rendőrök bekopogtak hozzájuk, és arról érdeklődtek, láttak-e valamit. Az éjszaka folyamán egyre több rendőrautó jelent meg a környéken. A tragikus esetről a Tények is beszámolt:
A Haon.hu információi szerint szerda délután a rendőrség is megszólalt az ügyben, tudatták, halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. A két feltételezett elkövetőt, egy 16 és egy 15 éves fiút még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.
A rendőrségi jelentés szerint a fiatalok szóváltásba keveredtek a férfival, majd egy építkezésről szereztek egy vascsövet és egy deszkát, amikkel ütni kezdték őt. Miután az áldozat összeesett, a támadók elmenekültek a helyszínről. A tragédiát követően Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere a közösségi oldalán fejezte ki részvétét, és megköszönte a hatóságok gyors munkáját. Kiemelte, hogy a feltételezett elkövetők az önkormányzat térfigyelő kameráinak segítségével kerültek rendőrkézre.
A helyszínen készültek fényképek, és videó is készült.
