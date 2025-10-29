Sokkoló tragédia Hajdúnánáson: a nyílt utcán megöltek egy férfit

Sokkoló tragédia történt az éjjel Hajdúnánáson: egy férfi vesztette életét a város egyik buszmegállójában. A Haon.hu információi szerint emberölés történhetett az Ady Endre körúton.
A helyieket sokkolta a hír. Elmondásuk szerint éjfél után rendőrök kopogtattak be a környékbeli lakásokba, és azt kérdezték, láttak-e valamit. Úgy tudják, a tragédiát hangos szóváltás előzte meg. A szomszédok tudomása alapján vascsővel vertek agyon egy férfit. Az áldozat korábban a közeli panelházban lakott, elvált férfi volt, gyerekei is vannak.
