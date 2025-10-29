Tisza AdóKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Nárcisz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló tragédia Hajdúnánáson: a nyílt utcán megöltek egy férfit

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 11:12
tragédiarendőr
A buszmegállóban vesztette életét egy férfi.

Sokkoló tragédia történt az éjjel Hajdúnánáson: egy férfi vesztette életét a város egyik buszmegállójában. A Haon.hu információi szerint emberölés történhetett az Ady Endre körúton.

Gyilkosság Hajdúnánáson
Gyilkosság Hajdúnánáson
Fotó: Gé / MW

A helyieket sokkolta a hír. Elmondásuk szerint éjfél után rendőrök kopogtattak be a környékbeli lakásokba, és azt kérdezték, láttak-e valamit. Úgy tudják, a tragédiát hangos szóváltás előzte meg. A szomszédok tudomása alapján vascsővel vertek agyon egy férfit. Az áldozat korábban a közeli panelházban lakott, elvált férfi volt, gyerekei is vannak.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu