Sokkoló tragédia Hajdúnánáson: a nyílt utcán megöltek egy férfit

Sokkoló tragédia történt az éjjel Hajdúnánáson: egy férfi vesztette életét a város egyik buszmegállójában. A Haon.hu információi szerint emberölés történhetett az Ady Endre körúton.

Gyilkosság Hajdúnánáson

Fotó: Gé / MW

A helyieket sokkolta a hír. Elmondásuk szerint éjfél után rendőrök kopogtattak be a környékbeli lakásokba, és azt kérdezték, láttak-e valamit. Úgy tudják, a tragédiát hangos szóváltás előzte meg. A szomszédok tudomása alapján vascsővel vertek agyon egy férfit. Az áldozat korábban a közeli panelházban lakott, elvált férfi volt, gyerekei is vannak.