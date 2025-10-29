Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Négy ember volt a tét, 103-as úton történt meg a felfoghatatlan

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 19:53
Gyermelybaleset
A 10-es kilométerszelvény közelében teljes útlezárás van.
K. C.
A szerző cikkei

Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A sérült jármű forgalmi akadályt képez, a mentés teljes útlezárás mellett zajlik  - írja a Katasztrófavédelem. 

