Négy ember volt a tét, 103-as úton történt meg a felfoghatatlan

Árokba hajtott egy személygépjármű a 103-as út 10-es kilométerénél, Gyermely térségében. A bajnai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. A sérült jármű forgalmi akadályt képez, a mentés teljes útlezárás mellett zajlik - írja a Katasztrófavédelem.