Elképesztő fordulat a szlovák vonatbaleset ügyében - érthetetlen, hogy ez hogyan történhetett meg

Újabb fejlemények történtek a magyar határ mellett történt, szlovák vonatbaleset ügyében. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, október 13-án két gyorsvonat ütközött össze. A baleset Szádalmáson történt egy alagút előtt. A helyi hírlapok szerint igaz, hogy korábban letartóztatták a vétkes mozdonyvezetőt, ám azóta már ki is engedték.

Újabb fejleményen a szlovák vonatbaleset ügyében Fotó: Vajda János

Újabb hírek a szlovák vonatbaleset ügyében

Még mindig tartanak a vizsgálatok a szlovák vonatbaleset ügyében, azonban a helyi belügyminiszter, Matus Sutaj-Estok arról beszélt, hogy emberi mulasztás miatt történhetett a tragédia.

Az egyik mozdonyvezetőt kiengedték a rendőrök a másik az életéért küzd Fotó: MTI

Az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett. Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió

– mondta el nyilatkozatában Matus Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban. Valamint letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt.

Még tart a károk helyreállítása Fotó: Anadolu via AFP

Ám a legújabb információk szerint csak néhány órát töltött a rendőrségen, ugyanis a helyi lapok arról írnak, hogy már ki is engedték a férfit. A Borsnak korábban egy Szlovákiában élő magyar férfi elmondta, hogy a vezető figyelmen kívül hagyta a piros, tiltó jelzést, majd amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, akkor kivetette magát a mozgó vonatból. A két jármű szerencsére nem frontálisan ütközött, bár is így kisiklottak. A hírek szerint legalább 100 ember megsérült, köztük a szabályosan közlekedő mozdonyvezetője is, aki jelenleg is kórházban fekszik súlyos sérülésekkel.