Elképesztő fordulat a szlovák vonatbaleset ügyében - érthetetlen, hogy ez hogyan történhetett meg

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 12:05
Egészen elképesztő fordulat. Noha a szlovák vonatbalesetet minden bizonnyal az egyik mozdonyvezető okozta, mégis szabadon engedték. A szerencsétlenségben legalább 100-an sérültek meg, közöttük többen súlyosan, a helyszínen pedig még mindig folyik a terület helyreállítása és a roncsok elszállítása.
M. N.
A szerző cikkei

Újabb fejlemények történtek a magyar határ mellett történt, szlovák vonatbaleset ügyében. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, október 13-án két gyorsvonat ütközött össze. A baleset Szádalmáson történt egy alagút előtt. A helyi hírlapok szerint igaz, hogy korábban letartóztatták a vétkes mozdonyvezetőt, ám azóta már ki is engedték. 

Újabb fejleményen a szlovák vonatbaleset ügyében Fotó: Vajda János

Újabb hírek a szlovák vonatbaleset ügyében 

Még mindig tartanak a vizsgálatok a szlovák vonatbaleset ügyében, azonban a helyi belügyminiszter, Matus Sutaj-Estok arról beszélt, hogy emberi mulasztás miatt történhetett a tragédia. 

Az egyik mozdonyvezetőt kiengedték a rendőrök a másik az életéért küzd Fotó: MTI

Az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett. Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió

– mondta el nyilatkozatában Matus Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban. Valamint letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt.

Még tart a károk helyreállítása Fotó: Anadolu via AFP

Ám a legújabb információk szerint csak néhány órát töltött a rendőrségen, ugyanis a helyi lapok arról írnak, hogy már ki is engedték a férfit. A Borsnak korábban egy Szlovákiában élő magyar férfi elmondta, hogy a vezető figyelmen kívül hagyta a piros, tiltó jelzést, majd amikor látta, hogy elkerülhetetlen az ütközés, akkor kivetette magát a mozgó vonatból. A két jármű szerencsére nem frontálisan ütközött, bár is így kisiklottak. A hírek szerint legalább 100 ember megsérült, köztük a szabályosan közlekedő mozdonyvezetője is, aki jelenleg is kórházban fekszik súlyos sérülésekkel. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
