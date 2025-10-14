Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szlovák vonatbaleset: letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt, folyik a vizsgálat

ütközés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:35
Szlovákvonatbalesetvonat
Újabb fejlemény a drámai vonatbaleset ügyében. A szlovák hírügynökségek értesülése szerint, emberi mulasztás miatt történt a szlovák vonatbaleset. Mindezt alátámasztja az is, hogy a Bors információi szerint letartóztatták az egyik vonat vezetőjét.
M. N.
A szerző cikkei

Újabb fejlemények történtek a szlovák vonatbaleset ügyében. Ahogyan arról korábban a Bors is beszámolt, október 13-án két gyorsvonat ütközött össze Rozsnyó közelében, Szádalmáson. Az elsődleges információk szerint legalább 80 fő sérült meg, de még nem tudják a pontos számot, vizsgálják a részleteket. Ahogyan azt megírtuk, emberi mulasztás miatt történhetett a tragédia, ezt a feltételezést támasztja alá az is, hogy letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. 

szlovák vonatbaleset
A szlovák vonatbaleset emberi mulasztás miatt történhetett Fotó: Vajda János

Emberi mulasztás miatt történt a szlovák vonatbaleset

A Borsnak korábban, egy Szlovákiában élő magyar számolt be a tragédia részleteiről. A helyszínen úgy értesültek, hogy emberi mulasztás miatt történhetett a baleset. Valamint elmondták, hogy a vétkesnek tartott vezető, ki is ugrott a száguldó mozdonyból. 

szlovák vonatbaleset
Legalább nyolcvanan sérültek meg a balesetben Fotó: MTI

Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból jön ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó, piros jelzést. Ezután az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressznek ütközött, ez a szerelvény borult aztán az ütközés erejétől az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, azt vezette a hibázó vonatvezető. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalt ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség

- mondta korában a megszólaló a Borsnak.

A Bors információi ezt most alá is támasztották, ugyanis a helyi hatóságok letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. Jelenleg vizsgálják az ügyet, tart a nyomozás.

 

