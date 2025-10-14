Szlovák vonatbaleset: kiderült, miért történt a tragédia – Galéria

Ahogyan azt a Bors is megírta, sokkoló vonatbaleset történt október 13-án a szlovák-magyar határ közelében. Két gyorsvonat ütközött össze Ruzsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt. Még mindig tartanak a vizsgálatok, de a szlovák belügyminiszter, Matus Sutaj-Estok beszélt a szlovák vonatbaleset részleteiről.
Lapunk korábban elért egy magyar férfit, aki nem messze lakik a baleset helyszínétől. Ő elmondta, úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető nem vette figyelembe a piros jelzést.
Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból ágazik ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó piros jelzést. Ez után az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressz vonatnak ütközött, ez került bele az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, az volt a hibázó vonat. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalasan ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség
– mondta el a férfi korábban. Azonban azóta a szlovák belügyminiszter is felszólalt, elmondta a vizsgálatok jelenlegi állását.
Az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett. Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió
– mondta el nyilatkozatában Matus Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban.
Mindezt a Bors legújabb információja is alátámasztja, ugyanis nemrég a szlovák hatóságok letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. Jelenleg folyik az eljárás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.