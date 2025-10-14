Szlovák vonatbaleset: kiderült, miért történt a tragédia – Galéria

Ahogyan azt a Bors is megírta, sokkoló vonatbaleset történt október 13-án a szlovák-magyar határ közelében. Két gyorsvonat ütközött össze Ruzsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt. Még mindig tartanak a vizsgálatok, de a szlovák belügyminiszter, Matus Sutaj-Estok beszélt a szlovák vonatbaleset részleteiről.

Emberi mulasztás miatt történt a szlovák vonatbaleset / Fotó: Anadolu via AFP

Emberi mulasztás miatt történt a szlovák vonatbaleset

Lapunk korábban elért egy magyar férfit, aki nem messze lakik a baleset helyszínétől. Ő elmondta, úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető nem vette figyelembe a piros jelzést.

Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból ágazik ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó piros jelzést. Ez után az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressz vonatnak ütközött, ez került bele az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, az volt a hibázó vonat. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalasan ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség

– mondta el a férfi korábban. Azonban azóta a szlovák belügyminiszter is felszólalt, elmondta a vizsgálatok jelenlegi állását.

Az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett. Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió

– mondta el nyilatkozatában Matus Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban.

Mindezt a Bors legújabb információja is alátámasztja, ugyanis nemrég a szlovák hatóságok letartóztatták az egyik mozdonyvezetőt. Jelenleg folyik az eljárás.