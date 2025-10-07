Meghalt a kegyetlen gyermekgyilkos, aki miatt hat gyermek vesztette életét

58 éves korában elhunyt Paul Mosley, a hírhedt derbyi gyermekgyilkos, akit annak idején hat gyermek haláláért ítéltek el. Paul a gyermekek szüleivel együtt gyújtott tüzet egy allentoni házban, miközben a gyerekek az emeleten aludtak. Sajnos egyikük sem élte túl a tragédiát.

Meghalt a kegyetlen gyermekgyilkos Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Véget ért a gyermekgyilkos élete, vajon ez volt a büntetése?

A Derbyshirelive jelentett be halálhírét, akik szerint a hat fiatal áldozat egyik rokona erősítette meg a hírt.

A 2013-as Nottinghami Koronabíróságon lefolytatott héthetes tárgyalást követően Paul Mosley-t és a Philpott házaspárt hat rendbeli gondatlanságból elkövetett emberölésben ítélték el. Az Egyesült Királyságban a gyilkosságot a század legsötétebb napjaként emlegetik.

A borzasztó tűzvész ötlete a gyermekek apjáé volt, aki megkérte feleségét és barátját, hogy segítsenek meggyújtani a tüzet a Victory Road-i ház lépcsőjének alján. Az eredeti terv szerint a gyermekeket megmentették volna, de sem a szomszédok, s a mentőszolgálat nem járt sikerrel, legnagyobb erőfeszítéseik ellenére sem.

A 10 éves Jade Philpott, valamint testvérei, a kilencéves John, a nyolcéves Jack, a hatéves Jesse és az ötéves Jayden életüket vesztették féltestvérükkel, a 13 éves Duwayne-nel együtt.

Mindhárman felelősek a tűz szándékos gyújtogatásáért. Mindhárman felelősek ezekért a halálesetekért

- mondta a bíró a tárgyalás után.

Az édesapa felé így folytatta:

Benzint öntöttél a padlóra. Paul Mosley volt a felelős a tartályok eltávolításáért az otthonodból.

A bíró szerint tisztában voltak vele, mekkora veszéllyel jár ez a gyermekekre nézve. Szerinte úgy akarták beállítani, mintha a tűz kívülről érkezett volna, de ez a tervük is csúfos kudarcot vallott. 2021-ben Paul-t büntetése letöltése közben szabadon engedték, majd 2023-ban egy visszahívás után ismét szabadon engedték. - írja a Daily Star.

Az édesapát életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, feleségét és Paul-t pedig 17 évre.