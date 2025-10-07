Autópályára zuhant egy mentőhelikopter: egy nő a roncsok közé szorult, többen életveszélyesen megsérültek

Egy forgalmas autópályán teljesen leállt a közlekedés tegnap este, miután lezuhant egy mentőhelikopter – a baleset hatalmas káoszt okozott, és három ember súlyosan megsérült. A mentőegységek mindent megettek azért, hogy kiszabadítsanak egy nőt, aki a roncsok alá szorult.
A helikopter egy kórházból tért vissza, miután beteget szállított, amikor hétfőn este 7 óra után nem sokkal légibaleset történt. Justin Sylvia, a sacramentói tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a pilótát, egy ápolót és egy mentőst életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hozzátette, hogy a forgalmas 50-es autópályán senki más nem sérült meg – amit „döbbenetesnek” nevezett, tekintve, hogy a helikopter az út közepén csapódott be.
„Az emberek arról számoltak be, hogy látták, ahogy a helikopter hirtelen zuhanni kezdett. A forgalom ekkor lelassult”
– mondta Sylvia.
A sérültek között volt egy nő is, aki a lezuhant helikopter alá szorult, és csak a tűzoltóság mentőegységeinek, valamint a helyszínen tartózkodó autósoknak köszönhetően sikerült kiszabadítani.
„Mintegy 15 ember minden erejére szükség volt ahhoz, hogy annyira megemeljék a helikoptert, hogy ki tudjuk húzni alóla”
– mondta Justin Sylvia.
Szemtanúk fehér füstoszlopokat láttak felszállni a lezuhant gépből, miközben az internetre feltöltött képeken hosszú autósor látható az úton. A baleset okát még vizsgálják – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.