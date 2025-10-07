Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szíréna, rendőrség, rendőrr

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter: egy nő a roncsok közé szorult, többen életveszélyesen megsérültek

mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 11:48
sérülteketautópálya
Nagy erőkkel dolgoztak a mentésen.
N.T.
A szerző cikkei

Egy forgalmas autópályán teljesen leállt a közlekedés tegnap este, miután lezuhant egy mentőhelikopter – a baleset hatalmas káoszt okozott, és három ember súlyosan megsérült. A mentőegységek mindent megettek azért, hogy kiszabadítsanak egy nőt, aki a roncsok alá szorult.

A helikopter egy kórházból tért vissza, miután beteget szállított, amikor hétfőn este 7 óra után nem sokkal légibaleset történt. Justin Sylvia, a sacramentói tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a pilótát, egy ápolót és egy mentőst életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hozzátette, hogy a forgalmas 50-es autópályán senki más nem sérült meg – amit „döbbenetesnek” nevezett, tekintve, hogy a helikopter az út közepén csapódott be.

„Az emberek arról számoltak be, hogy látták, ahogy a helikopter hirtelen zuhanni kezdett. A forgalom ekkor lelassult”

– mondta Sylvia.

A sérültek között volt egy nő is, aki a lezuhant helikopter alá szorult, és csak a tűzoltóság mentőegységeinek, valamint a helyszínen tartózkodó autósoknak köszönhetően sikerült kiszabadítani.

„Mintegy 15 ember minden erejére szükség volt ahhoz, hogy annyira megemeljék a helikoptert, hogy ki tudjuk húzni alóla”

– mondta Justin Sylvia.

Szemtanúk fehér füstoszlopokat láttak felszállni a lezuhant gépből, miközben az internetre feltöltött képeken hosszú autósor látható az úton. A baleset okát még vizsgálják – írja a Mirror

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu