Autópályára zuhant egy mentőhelikopter: egy nő a roncsok közé szorult, többen életveszélyesen megsérültek

Egy forgalmas autópályán teljesen leállt a közlekedés tegnap este, miután lezuhant egy mentőhelikopter – a baleset hatalmas káoszt okozott, és három ember súlyosan megsérült. A mentőegységek mindent megettek azért, hogy kiszabadítsanak egy nőt, aki a roncsok alá szorult.

A helikopter egy kórházból tért vissza, miután beteget szállított, amikor hétfőn este 7 óra után nem sokkal légibaleset történt. Justin Sylvia, a sacramentói tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a pilótát, egy ápolót és egy mentőst életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hozzátette, hogy a forgalmas 50-es autópályán senki más nem sérült meg – amit „döbbenetesnek” nevezett, tekintve, hogy a helikopter az út közepén csapódott be.

„Az emberek arról számoltak be, hogy látták, ahogy a helikopter hirtelen zuhanni kezdett. A forgalom ekkor lelassult”

– mondta Sylvia.

Additional footage from the scene where a REACH Air Medical helicopter crashed on the eastbound Highway 50 near Howe Avenue in #Sacramento #California.

Three crew members, the pilot, nurse, and paramedic were critically injured when the Airbus H130 helo went down. pic.twitter.com/Rh2n10dbVm — SITREP FUBAR (@sitrepfubar) October 7, 2025

A sérültek között volt egy nő is, aki a lezuhant helikopter alá szorult, és csak a tűzoltóság mentőegységeinek, valamint a helyszínen tartózkodó autósoknak köszönhetően sikerült kiszabadítani.

„Mintegy 15 ember minden erejére szükség volt ahhoz, hogy annyira megemeljék a helikoptert, hogy ki tudjuk húzni alóla”

– mondta Justin Sylvia.

Szemtanúk fehér füstoszlopokat láttak felszállni a lezuhant gépből, miközben az internetre feltöltött képeken hosszú autósor látható az úton. A baleset okát még vizsgálják – írja a Mirror.