Kilenc napja nyoma veszett a nagymamának – száz embert mozgósítanak a keresésére

Kilenc napja nem találják a gönci Horváth Albertnét. A 67 éves asszony szeptember 24-én délután indult el otthonról, azóta sem adott magáról életjelet. A keresésben eddig drónokat, kutyákat, csónakokat és önkénteseket is bevetettek, eredmény nélkül. Szombatra nagyszabású akciót hirdettek, ahol száz embert is mozgósítanának.

A településen szombatra nagyszabású akciót szerveznek, hogy az eltűnt nő nyomára bukkanjanak. Fotó: unsplash.com

A lajosmizsei születésű nő eltűnését az Encsi Rendőrkapitányság kezeli, fényképét és személyleírását a police.hu is közzétette. Horváth Albertné 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, vállig érő őszes-fekete hajú és barna szemű. Férje, Horváth Albert kétségbeesetten próbálja megtalálni: plakátokat ragasztott ki, nyomravezetői díjat ajánlott fel, és folyamatosan szervezi a keresést a Boon.hu szerint.

Máskor is előfordult már, hogy elment, de mindig megkerült. Megtaláltam az állomáson, az úton, vagy valamelyik szomszéd faluban. Most viszont nyolc napja nincs nyoma. Drónokkal, rendőrökkel, csónakkal a vízen is kutatták, mentőcsapatok kutyákkal járták a környéket. De nem találjuk. Szombatra nagy keresést terveznek, száz embert is mozgósítanának

– mondta megtörten a férj.

Az eltűnt asszony demenciával küzd

A legnagyobb aggodalom, hogy az asszony demenciával küzd, ráadásul nem megfelelő öltözetben, papucsban és nyári ruhában indult el.

Azóta volt eső, hideg. Ha kint van valahol, könnyen kihűlhetett. Félek, hogy leült egy bokor alá, és ott történt meg a baj. Fel vagyok készülve a legrosszabbra… Arra viszont nem, hogy soha ne találjuk meg. Úgy nem tudok élni, ha nem lesz meg a mama

– tette hozzá a férj az Origo szerint.

A keresést nehezíti, hogy óriási területet kell átvizsgálni. A Gönc Városi Önkéntes Tűzoltók, valamint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság holttestkereső kutyás egysége is bekapcsolódott. „A rendőrség munkatársai csónakkal vizsgálták a folyót, még holttestkereső kutya is érkezett” – közölte Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke.

A szombati nagyszabású kereséshez szakmai koordinációt biztosítanak, a területet felosztják, az önkénteseket pedig kisebb egységekbe szervezik.

Minden csapathoz kell egy tapasztalt kereső a mentőcsapatból, aki szakmailag irányítja a munkát, hiszen civilek önállóan nem tudnak ilyen keresést lebonyolítani. Több mentőszervezet munkatársai is részt vesznek majd a koordinációban, így minden önkéntes egység mellett lesz szakember. Minden esélyt meg kell adnunk, hogy az eltűnt asszony előkerüljön

– hangsúlyozta.