Újabb fordulat a holtan talált magyar buszsofőr ügyében: hazudhatott a lakótárs

Közel fél év után találtak rá holtan a Németországban eltűnt nyíregyházi buszsofőrre, Nyikos Róbertre. A férfi április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében, a holttestét a múlt hét folyamán találták meg.

Újabb fordulat a holtan talált buszsofőr ügyében / Fotó: Facebook / Nyikos Róbert keresése Németországban

A német hatóságok egyelőre csak annyit árulta el, hogy október 1-én találtak rá a nyíregyházi családapa holttestére: nem tudni, pontosan hol voltak a földi maradványai, ahogy azt sem, mire gyanakodnak a rendőrök a halála körülményeivel kapcsolatban.

A férfi párja, Kitti többször is járt Németországban. Elment a férfi munkahelyére, beszélt a buszsofőr szállásadójával és az ismerőseivel is, ami után nagyon rossz megérzése támadt - írja az Origo.

Tudtam, hogy minden egyes nappal csökken a remény, hogy Robi épen és egészségesen előkerül, s megmagyarázza ezt a hat hónapos hiányt, mégis sokkolt, amikor a német hatóság hívott, hogy vége, visszavonták a körözést, megvan a párom, holtan. A részletekről még nem tudok, annyira friss a történet, de egy biztos: Fürstenfeldbruck közelében találtak rá, olyan helyen, amit elvileg már többször is átvizsgáltak. A rendőrség annyit közölt, hogy nyomoznak, várjunk türelemmel, értesítenek majd, mikor mehetek ki, mikor tudhatok meg részleteket

- nyilatkozta a nő egy hazai lapnak, majd hozzátette, a párjának nemrég lett új lakótársa, aki viszont nem volt hajlandó tanúskodni.

Három alkalommal is megtagadta ezt. Róla alig beszélt Robi, ráadásul hazudott arról, hogy mikor látta utoljára, amikor pedig megkérdeztem, bűntudatot láttam rajta. Csak egy hónapja ismerték egymást, a női megérzésem azt súgta, Robit belevitte valami hülyeségbe, s elszámolási vitába keveredhettek. Bár a tényeken, hogy Robi nincs többé, ez már nem változtat, szeretnénk megtudni az igazságot, hogy megnyugodjunk, s úgy temethessük el a szerettünket

- tette hozzá a nő.

Az ügyben már keresték a Bajor Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Osztályát, hogy többet tudhasson meg az eltűnt buszsofőr eltűnésének körülményeiről Magyarország.