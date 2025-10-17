Brutális drogfogás Budapesten: hegyekben állt a pénz és a kábítószer a II. kerületben – videó

Hatalmas drogfogásról számolt be rendőrség, mint írják a Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer-kereskedelem bűntett miatt folytat eljárást három férfi és egy nő ellen, akik a gyanú szerint szervezetten értékesítettek különféle drogokat a fővárosban.

Fotó: police.hu

A közlés szerint a feltételezett dílereket a II. kerületi nyomozók a BRFK Vagyonvédelmi Osztály és a Bűnügyi Bevetési Osztály közreműködésével október 10-én fogták el. Lakásaikon csaknem tíz kilogramm marihuánát, több mint négy kg kábítószergyanús, fehér port, majdnem kétkilónyi tablettát, droggyanús pasztákat, folyadékokat, továbbá 26 millió forintot, egyéb valutákat, telefonokat, laptopokat foglaltak le. A rendőrök a dílerek vevőköréből két fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. Az előzetes szakvélemény szerint a lefoglalt anyagok között marihuána, kokain, amfetamin is van, azokat tovább vizsgálják.

Fotó: police.hu

Az előzetes becslések alapján a kábítószerek feketepiaci összértéke meghaladhatja a százmillió forintot.

A II. kerületi nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a 32 éves S. D.-t, a 36 éves T. GY.-t, a 36 éves CS. M.-et, valamint a 23 éves K. Virágot, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt - írja a police.hu.