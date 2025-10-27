BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rajtaütés a piacon: több mint 20 millió forintnyi csempész dohányt foglalt le a NAV

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 10:50
Nagy mennyiségű dohány foglalt le a NAV.

A pénzügyőrök több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le a fővárosi Golgota téri piacon egy parkoló autóból és egy raktárból - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. 

A NAV óriási fogást csinált a Golgota téren, elkapták az illegális dohányterméket szállítókat.
Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A közlemény szerint a VIII. kerületi tér piaci parkolójában járőröző pénzügyőrök egy magára hagyott gépjárműben - amelyet már kivontak a forgalomból - 1,3 millió forint értékű "árut" találtak.

A piac egyik nyitott raktárhelyiségében pedig 8600 doboz különféle márkájú cigarettát, 32 kilogramm vágott fogyasztási dohányt és több száz e-cigarettát találtak, amelyek összértéke több mint húszmillió forint volt. 

A NAV mindkét ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indított eljárást - áll a közleményben.

 

