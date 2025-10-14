Most jött: kigyulladt két gyár, rengetegen meghaltak

Tádzsuliszlám Csaudri, a tűzoltók főparancsnoka azt mondta, a lángok a vegyianyaggyár raktárhelyiségében csaptak fel először, és az emberekkel vélhetően az ott tárolt anyagokból felszabaduló mérges gázok végeztek.

Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A mentést katonák segítik. Holttesteket eddig csak a textilüzemben találták, a vegyi gyárhoz ugyanis a tűzoltók egyelőre még nem fértek hozzá a lángoktól és a füsttől.

Banglades legtöbb halálos áldozatát követelő tűzkatasztrófája 2012-ben történt, akkor egy dakkai ruhagyár épületében keletkezett tűzben 112 munkás vesztette életét, további 200-an pedig megsérültek – írja az MTI.