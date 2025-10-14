Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: kigyulladt két gyár, rengetegen meghaltak

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 19:36
gyárBanglades
Tűz ütött ki kedden egy Dakkában található vegyianyaggyárban, majd a lángok a szomszédos ruhagyárra is átterjedtek, a bangladesi tűzoltóság szerint 16-an meghaltak.

Tádzsuliszlám Csaudri, a tűzoltók főparancsnoka azt mondta, a lángok a vegyianyaggyár raktárhelyiségében csaptak fel először, és az emberekkel vélhetően az ott tárolt anyagokból felszabaduló mérges gázok végeztek.

tűz
Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A mentést katonák segítik. Holttesteket eddig csak a textilüzemben találták, a vegyi gyárhoz ugyanis a tűzoltók egyelőre még nem fértek hozzá a lángoktól és a füsttől.

Banglades legtöbb halálos áldozatát követelő tűzkatasztrófája 2012-ben történt, akkor egy dakkai ruhagyár épületében keletkezett tűzben 112 munkás vesztette életét, további 200-an pedig megsérültek – írja az MTI.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu