Epilepsziás rohamot kapott, meghalt a tévésztár

Egy fiatal tévés műsorvezető és TikTok-sztár, mindössze 21 éves korában tragikus módon meghalt. Jennifer Nicole Rivas epilepsziás rohamot kapott hondurasi otthonában.
A gyászoló család megerősítette, hogy a lánynak volt betegsége. A hatóságok szerint természetes okból halt meg, nem végeztek rajta boncolást. Néhány órával halála előtt még a közösségi médiában posztolt fotót egy pickleball (sport, mely a tenisz, tollaslabda és az asztalitenisz elemeit vegyíti) pályáról kezében ütővel. Feliratnak, mindössze annyit írt, hogy ,,készülődés".
A tegucigalpai újságíró szakos hallgató a hondurasi CHTV csatorna műsorvezetője volt, emellett pedig TikTokon népszerű tartalomkészítőnek minősült 100 ezer követővel - számol be róla a The Sun.
Jennifer kevés szabadidejében színészkedett is, együttműködött a népszerű Los Venados vígjátékcsoporttal. Halálának híre gyászhullámot váltott ki a közösségi médiában. Kollegái, barátai és rajongói tisztelegtek a tévés híresség halála előtt, olyan fiatal tehetségként emlékezve rá, aki előtt fényes jövő áll.
