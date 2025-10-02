Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Epilepsziás rohamot kapott, meghalt a tévésztár

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 18:17
21 évesen vesztette életét. Feltételezések szerint epilepsziás rohamot kapott, majd meghalt a tévésztár.
Egy fiatal tévés műsorvezető és TikTok-sztár, mindössze 21 éves korában tragikus módon meghalt. Jennifer Nicole Rivas epilepsziás rohamot kapott hondurasi otthonában.

meghalt a tévésztár
Meghalt a tévésztár, miután epilepsziás rohamot kapott Fotó: Forrás: Unsplash.com

Meghalt a tévésztár, már nem lehetett megmenteni az életét

A gyászoló család megerősítette, hogy a lánynak volt betegsége. A hatóságok szerint természetes okból halt meg, nem végeztek rajta boncolást. Néhány órával halála előtt még a közösségi médiában posztolt fotót egy pickleball (sport, mely a tenisz, tollaslabda és az asztalitenisz elemeit vegyíti) pályáról kezében ütővel. Feliratnak, mindössze annyit írt, hogy ,,készülődés".

A tegucigalpai újságíró szakos hallgató a hondurasi CHTV csatorna műsorvezetője volt, emellett pedig TikTokon népszerű tartalomkészítőnek minősült 100 ezer követővel - számol be róla a The Sun.

Jennifer kevés szabadidejében színészkedett is, együttműködött a népszerű Los Venados vígjátékcsoporttal. Halálának híre gyászhullámot váltott ki a közösségi médiában. Kollegái, barátai és rajongói tisztelegtek a tévés híresség halála előtt, olyan fiatal tehetségként emlékezve rá, aki előtt fényes jövő áll.

@jeniferrivas1 insta _ iamjenirivas 😘#mejordime #CapGaleria #CapCut #fypシ゚viral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #trend #pyf #pyfツviral_❤ #nuevaplantilla #mejordime #fypシ゚viral #trend #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fypシ゚viral #pyf #pyfツviral_❤ #pyfツviral_❤ #pyfツviral_❤ #fypシ゚viral #fypシ゚viral ♬ sonido original - ️🧟‍♂️💸

 

 

 

