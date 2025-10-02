Epilepsziás rohamot kapott, meghalt a tévésztár

Egy fiatal tévés műsorvezető és TikTok-sztár, mindössze 21 éves korában tragikus módon meghalt. Jennifer Nicole Rivas epilepsziás rohamot kapott hondurasi otthonában.

Meghalt a tévésztár, miután epilepsziás rohamot kapott Fotó: Forrás: Unsplash.com

Meghalt a tévésztár, már nem lehetett megmenteni az életét

A gyászoló család megerősítette, hogy a lánynak volt betegsége. A hatóságok szerint természetes okból halt meg, nem végeztek rajta boncolást. Néhány órával halála előtt még a közösségi médiában posztolt fotót egy pickleball (sport, mely a tenisz, tollaslabda és az asztalitenisz elemeit vegyíti) pályáról kezében ütővel. Feliratnak, mindössze annyit írt, hogy ,,készülődés".

A tegucigalpai újságíró szakos hallgató a hondurasi CHTV csatorna műsorvezetője volt, emellett pedig TikTokon népszerű tartalomkészítőnek minősült 100 ezer követővel - számol be róla a The Sun.

Jennifer kevés szabadidejében színészkedett is, együttműködött a népszerű Los Venados vígjátékcsoporttal. Halálának híre gyászhullámot váltott ki a közösségi médiában. Kollegái, barátai és rajongói tisztelegtek a tévés híresség halála előtt, olyan fiatal tehetségként emlékezve rá, aki előtt fényes jövő áll.