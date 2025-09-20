"Nagyon megijedtünk, nem volt még ilyen" – ismét a sürgősségire került a súlyos beteg Karola

Az időjárási változások nagyon megviselik a kisfejűséggel és több gyógyíthatatlan betegséggel, köztük epilepsziával küzdő Lólé Karola szervezetét. A Heves-Alatkán élő családnak kórházba kellett vinnie a 15 éves lányt.
A változékony időjárás miatt az elmúlt napokban Karola rosszul aludt és nyűgös volt, valamint dühkitörése volt. Az egyik éjszaka epilepsziás rohamot is kapott.
„Karola nagyon rosszul viseli az időjárás változásokat, de főként a hirtelen lehűlés az, ami megviseli” – kezdte az édesanya, Csikányné Lajer Tünde. Karola mentális betegséggel is küzd, ezért képes kárt tenni magában
Az epilepsziás roham annyira kifárasztotta, hogy nem tudott nyugodtan aludni. Másnap a fáradtság miatt nyűgös volt, de nappal már egész kisbaba korában sem aludt, ez nem változott nála. A következő éjszaka már szinte semmit nem aludtunk, a fáradtság miatt sokszor ütötte a hasát, és az ágy szélébe is a kezét, amit a szokásos módon a hajlítható plüssvirágjával odarögzítettem az ágyhoz miután elaludt, nehogy kárt tegyen magában. Lefeküdtem, majd valami úton-módon kiszabadította a kezét, és olyan erővel tombolt, hogy másnap délutánra nagyon feldagadt a kézfeje és véraláfutásos lett a karja.
„Nagyon megijedtünk, nem volt még ilyen, hogy ennyire felduzzadt, így jobbnak láttuk ha bemegyünk Egerbe a sürgősségire” – mondta az anyuka.
Karolát megröntgenezték és kiderült, hogy szerencsére nem tört el a keze, csak megzúzódott, azóta pedig már jókedvű és végigalussza az éjszakát.
A család gyűjtést indított, mert Karolának szüksége van egy fontos segédeszközre.
„Ahhoz, hogy Karola mindennapjait könnyebbé tegyük, és ő is teljesebb életet élhessen, egy speciális rehabilitációs gyerekülésre van szüksége. Ez az ülés nem csupán egy eszköz, hanem egy esély Karola számára, hogy stabilan, biztonságosan üljön, utazhasson és részt vehessen a körülötte zajló életben. Az ülés ára 971 443 forint – ez hatalmas összeg, de amennyit tudunk saját erőnkből hozzáteszünk mi is”
– írta ki az anyuka Karola Facebook-oldalára.
IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz Karolának.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.