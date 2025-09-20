"Nagyon megijedtünk, nem volt még ilyen" – ismét a sürgősségire került a súlyos beteg Karola

Az időjárási változások nagyon megviselik a kisfejűséggel és több gyógyíthatatlan betegséggel, köztük epilepsziával küzdő Lólé Karola szervezetét. A Heves-Alatkán élő családnak kórházba kellett vinnie a 15 éves lányt.

Karola rosszul viselte az elmúlt napokat Fotó: beküldött

A változékony időjárás miatt az elmúlt napokban Karola rosszul aludt és nyűgös volt, valamint dühkitörése volt. Az egyik éjszaka epilepsziás rohamot is kapott.

„Karola nagyon rosszul viseli az időjárás változásokat, de főként a hirtelen lehűlés az, ami megviseli” – kezdte az édesanya, Csikányné Lajer Tünde. Karola mentális betegséggel is küzd, ezért képes kárt tenni magában

Az epilepsziás roham annyira kifárasztotta, hogy nem tudott nyugodtan aludni. Másnap a fáradtság miatt nyűgös volt, de nappal már egész kisbaba korában sem aludt, ez nem változott nála. A következő éjszaka már szinte semmit nem aludtunk, a fáradtság miatt sokszor ütötte a hasát, és az ágy szélébe is a kezét, amit a szokásos módon a hajlítható plüssvirágjával odarögzítettem az ágyhoz miután elaludt, nehogy kárt tegyen magában. Lefeküdtem, majd valami úton-módon kiszabadította a kezét, és olyan erővel tombolt, hogy másnap délutánra nagyon feldagadt a kézfeje és véraláfutásos lett a karja.

Karola karja feldagadt Fotó: beküldött

Sürgősségire rohantak Karolával

„Nagyon megijedtünk, nem volt még ilyen, hogy ennyire felduzzadt, így jobbnak láttuk ha bemegyünk Egerbe a sürgősségire” – mondta az anyuka.

Karolát megröntgenezték és kiderült, hogy szerencsére nem tört el a keze, csak megzúzódott, azóta pedig már jókedvű és végigalussza az éjszakát.