Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő felvételek: Kigyulladt egy autó az M1-esen, a teljes sztrádaszakaszt lezártak - Fotó

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 13:05
m1-es aurópályaautó
A Budapest felé vezető sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Kigyulladt autó okozott hatalmas problémát az M1-esen.

Kigyulladt egy autó és kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A kigyulladt autóhoz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen - írta az Országos Katasztrófavédelem.

Kigyulladt autó okozott hatalmas problémát az M1-esen.
Kigyulladt autó okozott hatalmas problémát az M1-esen. Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kigyulladt autó az M1-esen

Nem ez volt a nap egyetlen balesete. Félpályán haladt a forgalom egy karambol miatt a 81-es főúton, ahol a héten ez már a második baleset volt. A szakasz szörnyű hírnevet kapott a korábbi események miatt. Szeptemberben Tatabányánál egy vezetési gyakorlatnak lett gyors vége, amikor kigyulladt a kocsi, és az autó tulajdonosa a kemma.hu-nak beszélt az esetről.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu