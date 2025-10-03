Elképesztő felvételek: Kigyulladt egy autó az M1-esen, a teljes sztrádaszakaszt lezártak - Fotó

Kigyulladt egy autó és kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A kigyulladt autóhoz a győri hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen - írta az Országos Katasztrófavédelem.
Nem ez volt a nap egyetlen balesete. Félpályán haladt a forgalom egy karambol miatt a 81-es főúton, ahol a héten ez már a második baleset volt. A szakasz szörnyű hírnevet kapott a korábbi események miatt. Szeptemberben Tatabányánál egy vezetési gyakorlatnak lett gyors vége, amikor kigyulladt a kocsi, és az autó tulajdonosa a kemma.hu-nak beszélt az esetről.
