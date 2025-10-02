Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Körözést adott ki a rendőrség - holttestet találtak a reptérre vezető úton

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 11:53
körözésrendőrség
Részletes leírást tett közzé a rendőrség. Az úttól nagyjából 25 méterre találták meg a holttestet.

2025. szeptember 30-án ismeretlen holttestet találtak a délutáni órákban Szombathelyen. A holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg – írja a Vaol.hu.

Az úttól nagyjából 25 méterre találták meg a holttestet. Fotó: ChatGPT

Ilyen állapotban találták meg a holttestet

A rendőrség tájékoztatása szerint a megtalált csontok alapján egyértelműen élőben keletkezett sérülés nem látható, halál okát és idejét nem lehetséges megállapítani a maradványok alapján. A halál ideje szemle előtti idő kb. 1-2 évvel ezelőtt történhetett. A holttest mellett egy pár piros kesztyű és egy pár kék színű gumipapucs került elő "biaggini" címke felirattal. Emellett egy M-es méretű világos drapp színű kötött anyagú ruhafoszlány. A rendőrség szerint a megtalált lábszárcsontot szegecselték, benne platina lemez van.

Aki a holttesttel kapcsolatban bármilyen információval segíteni tudja a rendőrök munkáját, az alábbi elérhetőségeken tudja jelezni:

Cím:  9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B

Tel: 36(94)521-169

 

 

