„Túl veszélyes” – Schumachert most nagyon félti a családja

Miután jövőre már a negyedik Forma-1-szezon kezdődik majd nélküle, Mick Schumacher nagy lépésre szánta el magát. A 26 éves német autóversenyző a jelek szerint nem próbálkozik tovább azzal, hogy a Haasnál eltöltött sikertelen évei (2021, 2022) után visszatérjen a gyerekkori álmait jelentő F1-be, és a hiábavaló vágyakozás helyett inkább átnyergel máshová: a kis Schumacher IndyCar-versenyzőnek állna.

Mick Schumacher IndyCar-tesztre készül, nagybátyja félti az életveszélyes oválpályáktól

Fotó: Eurasia Sport Images

Miután az amerikai istállónál nem hosszabbították meg a szerződését, hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher fia hiába keresett magának új helyet. Legalábbis versenyzőként, hiszen apja egykori csapatánál, a Mercedesnél két szezont is végigdolgozhatott Lewis Hamiltonék mellett, tartalék- és tesztpilótaként. Aztán úgy döntött, idén hátralép egyet, és már kizárólag az Alpine zárt karosszériás autójával száguldozik a megbízhatósági vb-sorozatban (WEC).

Schumacher IndyCar-tesztre készül

Ez azonban nem elégíti ki, és mivel az F1-es lehetőségekről megint lemaradt, másfél hét múlva újra olyan autót tesztel a legendás Indianapolis pályáján, amelynek látja a kerekeit: az észak-amerikai IndyCarban szereplő RLL Racing autóját. Nyilván azzal a céllal, hogy minden jól megy, jövőre ott versenyezzen. Nagybátyja, a korábban 11 évig az F1-ben szerepelt Ralf Schumacher szerint érthető ugyan unokaöccse döntése, mégsem helyesli.

– Én magam nem beszéltem még erről Mickkel, de állítólag az együléses, azaz a Formula-autók felé húzza a szíve. Ezért akarja annyira kipróbálni. Nem igazán értem, mert szerintem jó kezekben van ott, ahol most van, és nagy jövője lehet.

Az IndyCarban különösen az oválpályákat túl veszélyesnek tartom. Sok súlyos baleset történt már. Ha Davidról lenne szó, megpróbálnám lebeszélni

– utalt Ralf szintén autóversenyző fiára, David Schumacherre.

– Egy ilyen oválpályán több mint 360 km/h-s átlagsebességről beszélünk, egy korábbi csapattársam, Robert Wickens is ott szenvedett balesetet és lebénult – folytatta Ralf Schumacher, hozzátéve ugyanakkor, hogy Mick imádja Amerikát, ahol a nővére is él a férjével és nemrég született kislányukkal, ráadásul a Schumacher név az Egyesült Államokban is jól cseng, és lendületet adna az IndyCarnak.