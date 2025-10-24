Egy elítélt ékszertolvaj amatőr hibára hívta fel a figyelmet a Louvre-rablás során

Egy volt ékszertolvaj felfedte azt az amatőr hibát, amely állítólag a Louvre-rablás során történt.

Elárulta az egykori ékszertolvaj milyen hibákat követtek el a Louvre-rablás során. Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Amatőr hibát vétett a Louvre-rablás mögött álló bűnözőcsoport

Október 19-én egy bűnözőcsoport betört a párizsi Louvre-ba motoros létrát használva, majd betörték az ablakokat, hogy bejussanak, végül robogókon tűntek el. A tettesek egyenesen az Apolló-terembe indultak, ahol jelentések szerint nyolc értékes ékszert loptak el.

Miközben vizsgálat indult a gyanúsítottak és az eltűnt tárgyak felkutatására, egy volt ékszertolvaj kifejtette véleményét az esetről, és arról, miért gondolja, hogy amatőr vagy belső munka lehetett.

Larry Lawton 12 évet töltött börtönben, és elítélt ékszertolvaj. Élete során 15–18 millió dollár érték között lopott, de ma már a rendőrségnek segít.

Az az elméletem, hogy valaki ismer valakit a Louvre-ban. Honnan tudták ezek a rablók, hogy nincs-e olyan elektronikus eszköz, amely megállít vagy megráz, ha lehúzod az ékszert a filcről? Ráadásul annyi hibát követtek el. Honnan tudták, melyik ablakot válasszák? Honnan tudták, hogy az nem valami speciális üveg, amit nem lehet átvágni?

Lawton állítása szerint a rablók hibákat követtek el, köztük az egyik ékszer leejtését, mindezek ellenére nagy értékkel távoztak. Hozzátette, hogy már előre vevőt kellett volna szerezniük, de ebben a helyzetben ez szinte lehetetlen.

Mielőtt elköveted a rablást; tudnod kell, hogy el tudsz adni valamit. Ez sokkal inkább amatőr, mint professzionális, az biztos.

Az Arthur Brand műtárgy-detektív szerint a hatóságoknak csupán hét napjuk van a lopott tárgyak felkutatására. Bár hírnevük miatt szerinte egyben nem tudják eladni őket, nagy esély van arra, hogy széttörik őket, és az ezüstöt és aranyat beolvasztják - írta a Unilad.