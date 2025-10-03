,,Azt hittem, hogy atomtámadás ért minket" - hatalmas robbanás történt Los Angeles közelében

Csütörtök este hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában Los Angeles közelében, amelyet robbanás előzött meg, és a környék lakóit azonnal arra kérték, hogy húzódjanak biztonságba otthonaikban. A Los Angeles Times beszámolója szerint a detonáció helyi idő szerint este fél tíz körül rázta meg El Segundo városát.

A detonációt még Los Angeles több környékén is érezni lehetett. Fotó: X.com

A robbanást több mérföldes körzetben érezni lehetett. Mark Rogers, aki Redondo Beachen felnőtt focimeccsen vett volna részt, úgy fogalmazott: „Azt hittem, hogy atomtámadás ért minket. A meccset azonnal lefújták, mert hatalmas füstfelhő gomolygott a levegőben.” Egy másik szemtanú, Kevin Mohr Manhattan Beachből arról számolt be: „Ez 90 méteres lángoszlop volt. Nem tudtam eldönteni, hogy repülő zuhant le, földrengés történt, vagy mindkettő.” – írja a New York Post.

A közösségi médiában terjedő felvételek óriási tűzgolyókat mutattak, amelyek bevilágították a dél-kaliforniai éjszakai eget. A hatóságok három órán keresztül elrendelték a lakosság számára a bent maradást, az ablakok és ajtók bezárását, valamint azt, hogy mindenki vigye be háziállatait.

Holly Mitchell, Los Angeles megyei felügyelő elmondta, hogy a tűz a finomító egyetlen szakaszára korlátozódott:

Sikerült megfékezni, nincs ok aggodalomra El Segundo vagy a környező területek számára

A létesítménynek saját tűzoltósága van, amelyhez azonnal csatlakoztak a helyi egységek.

Los Angelest nem veszélyezteti a tűz

A Chevron finomító közvetlenül lakónegyedek mellett, valamint a Csendes-óceán partján helyezkedik el, mindössze 4 mérföldre a Los Angeles-i nemzetközi repülőtértől. A repülőtér működését azonban nem érintette a tűz. A hatóságok folyamatosan ellenőrizték a levegő minőségét, és ismételten arra kérték az embereket, hogy tartsák zárva otthonaikat.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere közölte, hogy a város tűzoltósága készen áll segítséget nyújtani. A finomító 1911 óta működik, napi 290 ezer hordó feldolgozására képes, és főként benzint, repülőgépekhez használt üzemanyagot és dízelt állít elő. A hatalmas komplexum mintegy 150 tartályban összesen 12,5 millió hordó tárolókapacitással rendelkezik. A Chevron idén májusban már rövid időre leállította az üzemet, majd egy hét múlva újraindította.