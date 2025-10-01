Brutális bombatámadás Németországban: az Oktoberfest környékén robbanás történt - Fotó

Október 1-jén hajnalban komoly rendőri és tűzoltói beavatkozásra került sor Münchenben, a Lerchenau városrészben, ahol robbanások és lövések zavarták meg a lakókat. A BILD információi szerint a tűzoltókat hajnali 4:40-kor riasztották egy lakóháztűz miatt, majd nem sokkal később hangos durranásokról érkeztek bejelentések.
A helyszínen egy férfi holttestét lőtt sebekkel találták a Lerchenauer-tó közelében – írta meg a Magyar Nemzet. – A rendőrség szerint az áldozat robbanthatta fel a lakóházat, amely a tótól mindössze öt percre található, és az elkövető szüleié volt az ingatlan. A hatóságok szerint öngyilkosságot követhetett el. A holttest mellett egy hátizsákot találtak, amelyről a rendőrség feltételezi, hogy további robbanószereket tartalmazhat. Egy másik személyt eltűntként keresnek.
A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild értesüléseit a robbanásról, a lövésekről és a halálos áldozatról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A tűzoltók továbbra is dolgoznak a ház oltásán, miközben a helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, és egy közeli középiskola zárva maradt.
A hatóságok feltételezése szerint a robbantás összefügghet az Oktoberfesttel.
Jelenleg minden lehetséges irányban nyomozunk. Esetleges kapcsolatot vizsgálunk más müncheni helyszínekkel, köztük a Theresienwiese-vel is
– közölte a rendőrség.
München városa közölte, hogy az Oktoberfest legalább szerda 17 óráig zárva marad, és a hatóságok szerint létezik egy levelezés az elkövetőtől, amelyet komolyan kell venni.
A Welt információi szerint a rendőrség robbanóanyagokat talált a leégett épületben, és szándékos gyújtogatást feltételeznek. A tűzoltás során robbanócsapdákat is találtak, ezért speciális egységek érkeztek a bombák hatástalanítására. Dieter Reiter, München főpolgármestere hivatalosan bombafenyegetésről számolt be az Oktoberfest kapcsán. A polgármester elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy levelet is hátrahagyott.
Egy helyi lakó így nyilatkozott:
Körülbelül öt órakor ébredtem fel, mert többször is durranást hallottam. Felkeltem, megnéztem, és akkor láttam, hogy ég egy ház
A csendes városrészben gépfegyveres rendőrök járőröznek, és a rendőrség 200 méteres evakuálási körzetet rendelt el a lángoló épület körül. A tűzoltók körülbelül 100 fővel voltak a helyszínen.
A helyi hatóságok közölték, hogy a lakosság biztonságban van, a további intézkedésekről délután döntenek. A történtek miatt a környék forgalma jelentősen akadályozottá vált, a középiskola pedig zárva maradt a diákok biztonsága érdekében. Fotókon jól láthatóak a kiégett autók, a tűz és a rendőri kordonnal lezárt terület, amely jelzi, hogy a hatóságok minden szükséges óvintézkedést megtettek. A rendőrség folyamatosan nyomoz az eset körülményeinek tisztázására, miközben a lakosság nyugalma az elsődleges szempont.
