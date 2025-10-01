Brutális bombatámadás Németországban: az Oktoberfest környékén robbanás történt - Fotó

Október 1-jén hajnalban komoly rendőri és tűzoltói beavatkozásra került sor Münchenben, a Lerchenau városrészben, ahol robbanások és lövések zavarták meg a lakókat. A BILD információi szerint a tűzoltókat hajnali 4:40-kor riasztották egy lakóháztűz miatt, majd nem sokkal később hangos durranásokról érkeztek bejelentések.

A Lerchenau városrészben, ahol robbanások és lövések zavarták meg a lakókat Fotó: ROLAND FREUND / DPA

A helyszínen egy férfi holttestét lőtt sebekkel találták a Lerchenauer-tó közelében – írta meg a Magyar Nemzet. – A rendőrség szerint az áldozat robbanthatta fel a lakóházat, amely a tótól mindössze öt percre található, és az elkövető szüleié volt az ingatlan. A hatóságok szerint öngyilkosságot követhetett el. A holttest mellett egy hátizsákot találtak, amelyről a rendőrség feltételezi, hogy további robbanószereket tartalmazhat. Egy másik személyt eltűntként keresnek.

A rendőrségi szóvivő nem erősítette meg a helyi média, köztük a Bild értesüléseit a robbanásról, a lövésekről és a halálos áldozatról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A tűzoltók továbbra is dolgoznak a ház oltásán, miközben a helyszíni fotókon kiégett járművek is láthatók. A hatóságok kordonnal zárták le a Lerchenauer Strasse környékét, és egy közeli középiskola zárva maradt.

A hatóságok feltételezése szerint a robbantás összefügghet az Oktoberfesttel.

Jelenleg minden lehetséges irányban nyomozunk. Esetleges kapcsolatot vizsgálunk más müncheni helyszínekkel, köztük a Theresienwiese-vel is

– közölte a rendőrség.

Fotó: ROLAND FREUND / DPA

Az Oktoberfest legalább szerda 17 óráig zárva marad a robbanás miatt

München városa közölte, hogy az Oktoberfest legalább szerda 17 óráig zárva marad, és a hatóságok szerint létezik egy levelezés az elkövetőtől, amelyet komolyan kell venni.

A Welt információi szerint a rendőrség robbanóanyagokat talált a leégett épületben, és szándékos gyújtogatást feltételeznek. A tűzoltás során robbanócsapdákat is találtak, ezért speciális egységek érkeztek a bombák hatástalanítására. Dieter Reiter, München főpolgármestere hivatalosan bombafenyegetésről számolt be az Oktoberfest kapcsán. A polgármester elmondta, hogy a feltételezett elkövető egy levelet is hátrahagyott.