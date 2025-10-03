Brutális felvételek a borzalmas BMW-s balesetről

Egy nő és egy férfi ült abban az autóban, amely betonkerítésnek csapódott tegnap este Debrecen egyik legforgalmasabb útján. Mindketten fejsérüléseket szenvedtek a brutális balesetben, amelyben a BMW a tetejére borult, még a kereke is kiszakadt – írja az Origo.

A balesetről sokkoló helyszíni felvételek készültek. Forrás: HAON/Vida Márton Péter

Egy autó lesodródott az útról, és egy betonkerítésnek csapódott október 2-án éjjel a debreceni Mikepércsi úton – írta meg a Haon.hu a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján. A helyszínen készített képeken jól látszik, hogy egy BMW-ssel történt a baleset.

Két fiatal ült a kocsiban. Az egyiküket a debreceni hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítania a roncsból egy feszítővágóval. A helyi újságírók azt az információt kapták az Országos Mentőszolgálattól, hogy mindketten a fejükön sérültek meg.

A 20 év körüli nő és a 30 év körüli férfi is kórházban van már, a férfit életveszélyes állapotban vitték be.

Fotók, videók a baleset helyszínéről

A helyszínről készült fotókat és felvételeket a Haon.hu oldalán, ide kattintva nézheti meg!