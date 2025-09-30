Megjátszotta felesége eltűnését, majd saját gyermekeivel együtt robbantotta fel magát egy férfi

Két évvel felesége rejtélyes eltűnése után egy apa és két fia egy szörnyű robbanásban vesztette életét.

A rendőrségnek felesége eltűnése és a robbanás után egyértelmű volt a férfi bűnössége (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Rejtélyes körülmények közt tűnt el a férfi felesége, majd jött a robbanás

Susan Powell 2009-ben nyomtalanul tűnt el. Rejtélyes eltűnése után férjét, a két fiú édesapját, Josh Powellt megfosztották a gyermekek felügyeleti jogától. Azonban ő és két kisfia mindössze két nappal a bírósági tárgyalás után meghaltak washingtoni házában egy robbanásban.

Az 5 éves Braden és a 7 éves Charles felügyelet mellett látogatták meg édesapjukat Graham városában, Washington államban, egy szociális munkás kíséretében. Powell bezárta a fiúkat a házba, majd kizárta a felügyelőt.

Miközben a szociális munkás jelentette a szokatlan esetet feletteseinek, gázszagot érzett. Pillanatokkal később felrobbant a ház benne az apával és két fiával. Később fény derült arra, hogy a robbanás mögött maga Josh állt.

"Anya a csomagtartóban volt" - mesélte édesanyja eltűnésről az idősebb fiú

Steve Downing, Susan szüleinek, Chucknak és Judy Coxnak az ügyvédje elmondta, hogy a gyerekek nem sokkal haláluk előtt kezdtek beszélni nagyszüleiknek az éjszakáról, amikor édesanyjuk eltűnt.

Azt mondta, hogy elmentek kempingezni, és anya a csomagtartóban volt. Anya és apa kiszálltak az autóból, és anya eltűnt

- idézte Downing az idősebb fiú szavait.

A két kisfiú nagyszüleinél élt, miután Josh apját, Stevent, gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények miatt letartóztatták. 28 éves felesége eltűnése után Josht is vizsgálták, miután azt állította, hogy azon a bizonyos napon éjszaka, fagypont alatti hidegben vitte kirándulni fiait.

Nem kaphatta vissza a gyámságot az apa

A gyerekek tragikus halála előtti szerdán a bíró kijelentette, hogy Josh nem kaphatja vissza fiait pszichoszexuális vizsgálat nélkül.

Néhány nappal később Jeffrey Bassett, Josh ügyvédje a gyermekelhelyezési ügyben, egy e-mailt kapott, amiben csak annyi állt: "Sajnálom, viszlát." Az üzenetet mindössze 10 perccel a végzetes robbanás előtt küldték, és a rendőrség ebből egyértelműen arra következtetett, hogy az apa előre kitervelten és szándékosan ölte meg gyermekeit és saját magát - írta a Mirror.