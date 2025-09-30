Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megjátszotta felesége eltűnését, majd saját gyermekeivel együtt robbantotta fel magát egy férfi

eltűnés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 22:00
felügyeleti jogrendőrségrobbanás
Egy férfi alig két nappal a bírósági tárgyalás után szándékosan felrobbantotta otthonát, miközben ő és két fia is bent tartózkodtak a házban. Felesége rejtélyes eltűnése és a robbanás után a rendőrség tisztán látta, hogy mindent előre kitervelt.

Két évvel felesége rejtélyes eltűnése után egy apa és két fia egy szörnyű robbanásban vesztette életét.

A rendőrségnek felesége eltűnése és a robbanás után egyértelmű volt a férfi bűnössége.
A rendőrségnek felesége eltűnése és a robbanás után egyértelmű volt a férfi bűnössége (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Rejtélyes körülmények közt tűnt el a férfi felesége, majd jött a robbanás

Susan Powell 2009-ben nyomtalanul tűnt el. Rejtélyes eltűnése után férjét, a két fiú édesapját, Josh Powellt megfosztották a gyermekek felügyeleti jogától. Azonban ő és két kisfia mindössze két nappal a bírósági tárgyalás után meghaltak washingtoni házában egy robbanásban.

Az 5 éves Braden és a 7 éves Charles felügyelet mellett látogatták meg édesapjukat Graham városában, Washington államban, egy szociális munkás kíséretében. Powell bezárta a fiúkat a házba, majd kizárta a felügyelőt.

Miközben a szociális munkás jelentette a szokatlan esetet feletteseinek, gázszagot érzett. Pillanatokkal később felrobbant a ház benne az apával és két fiával. Később fény derült arra, hogy a robbanás mögött maga Josh állt.

"Anya a csomagtartóban volt" - mesélte édesanyja eltűnésről az idősebb fiú

Steve Downing, Susan szüleinek, Chucknak és Judy Coxnak az ügyvédje elmondta, hogy a gyerekek nem sokkal haláluk előtt kezdtek beszélni nagyszüleiknek az éjszakáról, amikor édesanyjuk eltűnt.

Azt mondta, hogy elmentek kempingezni, és anya a csomagtartóban volt. Anya és apa kiszálltak az autóból, és anya eltűnt

- idézte Downing az idősebb fiú szavait.

A két kisfiú nagyszüleinél élt, miután Josh apját, Stevent, gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények miatt letartóztatták. 28 éves felesége eltűnése után Josht is vizsgálták, miután azt állította, hogy azon a bizonyos napon éjszaka, fagypont alatti hidegben vitte kirándulni fiait.

Nem kaphatta vissza a gyámságot az apa

A gyerekek tragikus halála előtti szerdán a bíró kijelentette, hogy Josh nem kaphatja vissza fiait pszichoszexuális vizsgálat nélkül.

Néhány nappal később Jeffrey Bassett, Josh ügyvédje a gyermekelhelyezési ügyben, egy e-mailt kapott, amiben csak annyi állt: "Sajnálom, viszlát." Az üzenetet mindössze 10 perccel a végzetes robbanás előtt küldték, és a rendőrség ebből egyértelműen arra következtetett, hogy az apa előre kitervelten és szándékosan ölte meg gyermekeit és saját magát - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu