Megjátszotta felesége eltűnését, majd saját gyermekeivel együtt robbantotta fel magát egy férfi

Két évvel felesége rejtélyes eltűnése után egy apa és két fia egy szörnyű robbanásban vesztette életét.
Susan Powell 2009-ben nyomtalanul tűnt el. Rejtélyes eltűnése után férjét, a két fiú édesapját, Josh Powellt megfosztották a gyermekek felügyeleti jogától. Azonban ő és két kisfia mindössze két nappal a bírósági tárgyalás után meghaltak washingtoni házában egy robbanásban.
Az 5 éves Braden és a 7 éves Charles felügyelet mellett látogatták meg édesapjukat Graham városában, Washington államban, egy szociális munkás kíséretében. Powell bezárta a fiúkat a házba, majd kizárta a felügyelőt.
Miközben a szociális munkás jelentette a szokatlan esetet feletteseinek, gázszagot érzett. Pillanatokkal később felrobbant a ház benne az apával és két fiával. Később fény derült arra, hogy a robbanás mögött maga Josh állt.
Steve Downing, Susan szüleinek, Chucknak és Judy Coxnak az ügyvédje elmondta, hogy a gyerekek nem sokkal haláluk előtt kezdtek beszélni nagyszüleiknek az éjszakáról, amikor édesanyjuk eltűnt.
Azt mondta, hogy elmentek kempingezni, és anya a csomagtartóban volt. Anya és apa kiszálltak az autóból, és anya eltűnt
- idézte Downing az idősebb fiú szavait.
A két kisfiú nagyszüleinél élt, miután Josh apját, Stevent, gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekmények miatt letartóztatták. 28 éves felesége eltűnése után Josht is vizsgálták, miután azt állította, hogy azon a bizonyos napon éjszaka, fagypont alatti hidegben vitte kirándulni fiait.
A gyerekek tragikus halála előtti szerdán a bíró kijelentette, hogy Josh nem kaphatja vissza fiait pszichoszexuális vizsgálat nélkül.
Néhány nappal később Jeffrey Bassett, Josh ügyvédje a gyermekelhelyezési ügyben, egy e-mailt kapott, amiben csak annyi állt: "Sajnálom, viszlát." Az üzenetet mindössze 10 perccel a végzetes robbanás előtt küldték, és a rendőrség ebből egyértelműen arra következtetett, hogy az apa előre kitervelten és szándékosan ölte meg gyermekeit és saját magát - írta a Mirror.
