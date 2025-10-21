„Hatalmas űrt hagy azok szívében, akiknek volt szerencséjük ismerni őt” – gyászol a legendás futballista, brutális baleset végzett fiával

Gyászol a legendás futballista, Stuart Pearce: fia mindössze 21 évesen hunyt el egy tragikus balesetben.
Harley Pearce egy traktorbalesetben vesztette életét a múlt héten, Gloucestershire-ben. A tragédia a Birdlip Hill nevű meredek útszakaszon történt csütörtökön, helyi idő szerint 2:30-kor.
A Pearce család közleményben emlékezett meg Harley-ról:
Ez a megrázó tragédia hatalmas űrt hagy azok szívében, akiknek volt szerencséjük ismerni őt. Csendes, visszafogott erejével és mély kedvességével nagyon büszkék vagyunk arra a fiatalemberre, akivé vált. Csodálatos munkamorált és vállalkozói szellemet mutatott a mezőgazdasági ágazatban. Ő mindig a mi ragyogó csillagunk lesz. Nyugodj békében, gyönyörű fiunk és testvérünk. Soha nem feledkezünk meg rólad.
Harley Pearce, Stuart Pearce és felesége legfiatalabb gyermeke volt. Saját mezőgazdasági vállalkozását vezette, amelyhez szenvedélyesen és felelősséggel viszonyult.
Barátnője, Holly Watts egy szívszorító üzenetet hagyott a baleset helyszínén, ahol a család virágokat helyezett el, és barátokkal együtt tisztelegtek Harley emléke előtt:
Az én édesemnek, a férfinak, akit örökké szeretni fogok. Annyira büszke vagyok rád, és arra, amivé váltunk. Tudod, hogy a tiéd a szívem, és tudom, hogy a tiéd az enyém. Örökké a karjaidban, örökké a szívünkben. Szeretlek! Szeretettel: a te Hollyd xxx.
Egy helyi lakos, Janine Taylor is részvétét fejezte ki, de elmondta, hogy a baleset helyszíne különösen veszélyes és meredek. Harley esete sajnos nem az első súlyos, illetve halálos kimenetelű baleset ezen a szakaszon.
Harley édesapja, Stuart Pearce az 1980-as és 1990-es évek meghatározó angol labdarúgója volt, aki olyan klubokban játszott, mint a Nottingham Forest, a West Ham United, a Manchester City és a Newcastle United - írja a Metro.
Számos korábbi klubja is részvétét nyilvánította. A Nottingham Forest a következő üzenetet tette közzé a közösségi médiában:
Mély szomorúsággal értesültünk Harley Pearce haláláról. Mindenki, aki kapcsolatban áll a Nottingham Foresttel, Stuarttal és családjával van ebben a valóban nehéz időszakban.
