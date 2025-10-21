„Hatalmas űrt hagy azok szívében, akiknek volt szerencséjük ismerni őt” – gyászol a legendás futballista, brutális baleset végzett fiával

Gyászol a legendás futballista, Stuart Pearce: fia mindössze 21 évesen hunyt el egy tragikus balesetben.

Brutális baleset végzett a legendás futballista fiával Fotó: Pexels

Harley Pearce egy traktorbalesetben vesztette életét a múlt héten, Gloucestershire-ben. A tragédia a Birdlip Hill nevű meredek útszakaszon történt csütörtökön, helyi idő szerint 2:30-kor.

A Pearce család közleményben emlékezett meg Harley-ról:

Ez a megrázó tragédia hatalmas űrt hagy azok szívében, akiknek volt szerencséjük ismerni őt. Csendes, visszafogott erejével és mély kedvességével nagyon büszkék vagyunk arra a fiatalemberre, akivé vált. Csodálatos munkamorált és vállalkozói szellemet mutatott a mezőgazdasági ágazatban. Ő mindig a mi ragyogó csillagunk lesz. Nyugodj békében, gyönyörű fiunk és testvérünk. Soha nem feledkezünk meg rólad.

A legendás futballista családja összetört

Harley Pearce, Stuart Pearce és felesége legfiatalabb gyermeke volt. Saját mezőgazdasági vállalkozását vezette, amelyhez szenvedélyesen és felelősséggel viszonyult.

Barátnője, Holly Watts egy szívszorító üzenetet hagyott a baleset helyszínén, ahol a család virágokat helyezett el, és barátokkal együtt tisztelegtek Harley emléke előtt:

Az én édesemnek, a férfinak, akit örökké szeretni fogok. Annyira büszke vagyok rád, és arra, amivé váltunk. Tudod, hogy a tiéd a szívem, és tudom, hogy a tiéd az enyém. Örökké a karjaidban, örökké a szívünkben. Szeretlek! Szeretettel: a te Hollyd xxx.

Egy helyi lakos, Janine Taylor is részvétét fejezte ki, de elmondta, hogy a baleset helyszíne különösen veszélyes és meredek. Harley esete sajnos nem az első súlyos, illetve halálos kimenetelű baleset ezen a szakaszon.

Harley édesapja, Stuart Pearce az 1980-as és 1990-es évek meghatározó angol labdarúgója volt, aki olyan klubokban játszott, mint a Nottingham Forest, a West Ham United, a Manchester City és a Newcastle United - írja a Metro.

Számos korábbi klubja is részvétét nyilvánította. A Nottingham Forest a következő üzenetet tette közzé a közösségi médiában:

Mély szomorúsággal értesültünk Harley Pearce haláláról. Mindenki, aki kapcsolatban áll a Nottingham Foresttel, Stuarttal és családjával van ebben a valóban nehéz időszakban.