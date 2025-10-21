SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Hogy képes erre egy apa?! Négyéves kislányát szúrta le a férfi

kés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 17:12
erőszakalkohol
A férfi valószínűleg ittasan követte el a szörnyűséget. A kislány kórházba került.
A Kovászna megyei rendőrség letartóztatott egy 24 éves oltszemi férfit, miután az egy késsel megszúrta négyéves kislányát. A gyermeket kórházban ápolják, de élete nincs veszélyben.

Elfogták a kislányát leszúró férfit
Fotó: Pexels / Pexels

A nagymama riasztotta a rendőrséget a sérült kislány miatt

A nyomozó hatóság keddi tájékoztatása szerint a nagymama riasztotta a rendőrséget, hogy négyéves unokáját az apja bántalmazta. A vizsgálatok szerint a férfi két kiskorú gyermekének felügyeletét látta el Erdélyben, míg az anya külföldön tartózkodott. A rendőrségi megállapította, hogy az apa, feltehetően alkohol befolyása alatt, egy késsel megszúrta a kislányát a lapocka környékén.

A gyermeket kórházba szállították, de sérülései nem életveszélyesek. Az oltszemi férfit 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. A háromszéki ügyészség családon belüli erőszak gyanújával vizsgálja az ügyet - írja a Maszol.

 

