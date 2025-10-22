Megrázó képeken a szolnoki buszbaleset, rengeteg a sérült - Galéria

Szerda reggel egy helyi busz hajtott egy szolnoki iskola épületébe, és közben egy fát is letarolt. A Bors is megírta, hogy a szörnyű balesetnek több sérültje is van, de az épületben tartózkodó diákoknak szerencsére nem lett bajuk, ugyanis pont nem volt tanítás abban a helyiségben, amibe belehajtott nagy erővel a busz.

Fotó: Mészáros János

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a meghökkentő balesetet, tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt rendeltek el nyomozást. Egyelőre csak keveset lehet tudni, de állítólag közel 30 sérült van – egy gyalogos, illetve a buszon utazók, akik között olyanok is voltak, akik pont ebbe az iskolába jártak.

Megrázó képeken a szolnoki buszbaleset, aminek egyelőre még mindig nem derült ki az oka: