Most jött: iskolába hajtott egy busz Szolnokon, mentőhelikoptert kellett riasztani

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egy iskola falának hajtott és egy fát is kidöntött egy busz Szolnokon, a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél. A megosztott információk szerint a szolnoki hivatásos tűzoltók a buszt áramtalanították, a kidőlt fát eltávolították. A helyszínre kiérkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az is kiderült, hogy az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni. A helyszínre a társhatóságok, valamint egy mentőhelikopter is érkezett.
