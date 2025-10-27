BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Óriási robbanás történt Kemecsén

Kemecse
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:40
tűzrobbanás
Mi történt? Több épület is kigyulladt Kemecsén.

Hétfő hajnalban hatalmas robbanások és tűz riasztották fel a kemecseieket. Az Ady Endre utcában egy lakóházhoz épített, kétállásos garázs gyulladt ki, a lángok pedig pillanatok alatt átterjedtek egy másik, különálló épületre is.

Kemecsén
Robbanás történt, tűz ütött ki Kemecsén
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A tűzben két autó is érintett volt, amelyek teljesen kiégtek, mielőtt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották volna a pusztító lángokat. A helyszínre érkező egységek három gázpalackot is találtak, amelyek a hő hatására felhasadtak és felrobbantak, hatalmas dördülésekkel kísérve az eseményt.

A detonációk következtében több épület is megrongálódott, a környéken élők beszámolói szerint a robbanások még több utcával arrébb is hallatszottak. A tűzoltók az oltás után megkezdték az utómunkálatokat, megbontották a tetőszerkezetet, hogy elfojtsák az esetlegesen izzó maradványokat.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, ám az anyagi kár jelentős. A lángok a hajnali órákban pusztítottak, így a tűz oka egyelőre ismeretlen — a katasztrófavédelem vizsgálja, mi okozhatta a tűzesetet és a robbanásokat.

A helyiek szerint csodával határos, hogy senki nem sérült meg a három gázpalack robbanása után, amely pillanatok alatt fénybe borította az egész utcát.

 

