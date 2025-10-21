Robbanás és tűz a százhalombattai olajfinomítóban: szemtanúk beszélnek a döbbenetes tűzesetről - sokkoló videóval

Mint arról a Bors az elsők között beszámolt, hétfőn (október 20.) késő este hátborzongató robbanásokat hallottak, majd kisvártatva tűz csapott fel a százhalombattai olajfinomítónál. A lángok az AV3-as üzemtől kezdetek el terjedni, a tűz azonban hamarosan szinte az egész eget megfestette.

A százhalombattai olajfinomító olyan brutális lángokkal égett, hogy bárki jól láthatta még messziről is Fotó: olvasói

Hajnalig lángolt a százhalombattai olajfinomító

Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól

- értesítette lapunkat egyik megrémült olvasónk, közvetlenül a robbanások után. Hamar kiderült, hogy a legrosszabb rémálmuk vált valóra: a százhalombattai kőolajfinomító lángolt. A MOL már éjszaka közleményt adott ki, melyben leszögezték: a robbanásban senki nem sérült meg, a tüzet pedig sikerült lokalizálni, azonban a baleset pontos okait még vizsgálják. A százhalombattaiak azonban nem voltak nyugodtak, sőt: többen halálra rémülten nézték ablakaikból az ég felé törő tűz- és füstoszlopot, a településen egészen a hajnali órákig a rettegés volt az úr.

Nagyon megijedtünk. Kinéztünk az ablakból és a távolban minden lángolt. De utána estünk kétségbe igazán, amikor rájöttünk, hogy a finomító ég. Nem tudunk eléggé hálásak lenni a tűzoltóknak, hogy megfékezték a lángokat

- mondta egy helyi asszony.

A tűz szinte vörösre festette az eget Fotó: olvasói

Azt mesélték, hogy a lángok olyan magasan törtek fel a finomítóból, hogy más településeken is jól látták. A tűz és a égig érő füstfelhő ugyanis szinte a pirkadathoz hasonlóan megfestette az eget. Többek között Szigetszentmiklóson, Martonvásáron és Érden is jól látták.

Olyan volt, mintha hajnal lenne már, de közben vastag, fekete füst volt az égen. Láttuk, hogy távol van, elképzelni sem tudtuk, mi okozhat ilyet

- mesélte egy érdi asszony. Mikor megtudták, hogy a robbanás és a tűz a finomítóból jött, nemcsak a százhalombattaiak, hanem a környező településeken élők élete is felbolydult. Az érdi polgármester folyamatosan tájékoztatta a lakosságot. A reggeli órákban már megnyugtató hírekkel jelentkezett.

Felkerültek, a katasztrófavédelem mobil laboratóriumainak mérései. Ezek azt mutatják, hogy a levegőben, az egészségügyi határértékeket el nem érő értékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok. Ezt szóban is megerősítette nekem kirendeltségvezető alezredes úr

- írta közösségi oldalára Érd polgármestere, Csőzik László.